Денежный провал: Швейцария дала ответ по замороженным активам РФ

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Комиссия по иностранным делам Сената Швейцарии (CPE-E) сделала важный шаг в поддержку Украины, одобрив участие страны в международном механизме, который позволит использовать замороженные российские активы в качестве компенсаций Киеву

Фото: flickr.com by 401(K) 2012, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Деньги и копилка

. Соответствующее заявление опубликовано на сайте швейцарского парламента. Таким образом, Берн намерен присоединиться к усилиям международного сообщества по восстановлению справедливости в отношении Украины.

Решение комиссии было практически единогласным: восемь членов проголосовали "за", один высказался против, и ещё один воздержался. Поддержка этого мандата означает, что Швейцария считает своим долгом участвовать в создании компенсационной комиссии, которая станет инструментом давления на Россию с целью возмещения ущерба, причинённого её действиями на Украине. Ранее Федеральный совет (правительство Швейцарии) обозначил приоритеты в этом направлении, и теперь инициатива получила одобрение сенатской комиссии.

Напомним, что Реестр для оценки ущерба от конфликта на Украине начал работу 17 июля 2023 года в Гааге. Уже в апреле 2024-го состоялось его официальное открытие для подачи заявлений от пострадавших сторон. Церемония прошла в рамках международной конференции "Восстановление справедливости для Украины", организованной Нидерландами совместно с Еврокомиссией и украинским правительством. Этот реестр стал первым шагом к созданию механизма, принуждающего Россию к материальной ответственности. На сегодняшний день к инициативе присоединились 43 государства, чётко обозначив свою позицию по отношению к действиям Москвы.

Отдельного внимания заслуживает позиция самой Швейцарии в этом вопросе. Не являясь членом ЕС и НАТО, Берн, тем не менее, фактически солидаризировался с европейскими странами в вопросе санкций против России и Белоруссии.

С февраля 2022 года Швейцария присоединилась почти ко всем ограничительным мерам, что привело к заморозке частных российских активов на сумму около 8,38 миллиарда долларов (7,4 миллиарда швейцарских франков). Помимо этого, в стране заблокированы средства российского Центробанка на сумму примерно 8,44 миллиарда долларов (7,45 миллиарда франков). Власти Швейцарии внимательно следят за международными дискуссиями о возможной конфискации этих средств, что явно указывает на готовность Берна участвовать в новых этапах давления на Россию.

Впрочем, реакция Москвы на такие меры остаётся жёсткой и предсказуемой. В российском МИДе заморозку активов неоднократно называли откровенным "воровством", подчёркивая, что Запад покушается не только на частные средства, но и на государственные резервы РФ.

Министр иностранных дел Сергей Лавров ещё раньше предупредил, что конфискация замороженных активов не останется без ответа. По его мнению, Россия вправе не возвращать западные активы, хранившиеся на территории страны. Напомнил Лавров и о том, что после начала спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 фактически заморозили почти половину валютных резервов России — речь идёт о сумме около 300 миллиардов евро, из которых свыше 200 миллиардов евро находятся на европейских счетах, преимущественно в бельгийской Euroclear — одной из крупнейших клиринговых систем мира.

Параллельно Россия продолжает высказывать претензии к странам Запада по поводу поставок оружия Украине. В Москве убеждены, что такие действия не приближают мирное урегулирование, а лишь втягивают государства НАТО в конфликт, что в МИД РФ называют "игрой с огнём".

Сергей Лавров подчёркивал, что любые транспорты с вооружением для Украины будут считаться законной военной целью. Более того, по его словам, США и альянс уже ведут прямое участие в конфликте: не только через поставки вооружений, но и за счёт подготовки украинских военных на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран-членов НАТО. В Кремле не раз заявляли, что бесконечное "накачивание" Украины оружием лишь отдаляет возможность переговоров и чревато крайне негативными последствиями.

Уточнения

Швейца́рия — государство в Центральной Европе, федеративная республика, состоящая из 26 кантонов с федеральными властями в Берне.

