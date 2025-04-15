Кризис Украина-США: Зеленский жестко высказался о посланнике Трампа

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Владимир Зеленский выступил с резкой критикой в адрес Стивена Уиткоффа, спецпосланника президента США Дональда Трампа, обвинив его в превышении полномочий

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ зеленский

Поводом для демарша Зеленского стало недавнее заявление Уиткоффа, в котором тот дал понять, что перспективы украинского урегулирования могут быть связаны с выходом за границы "так называемых пяти территорий". По мнению украинского лидера, американский эмиссар вторгается в сферы, не входящие в круг его обязанностей.

Заявление Уиткоффа прозвучало на фоне оптимистичных высказываний самого Трампа о прогрессе в вопросе мирного разрешения конфликта на Украине. Американский президент выразил уверенность, что события развиваются в нужном русле, и в скором времени можно ожидать важных новостей. Однако очевидно, что в Киеве не все разделяют эту уверенность.

Ранее, в марте, Уиткофф в интервью известному журналисту Такеру Карлсону обозначил контуры возможного диалога между Украиной и Россией. Он, в частности, упомянул обсуждение статуса новых российских регионов, готовность Киева обсуждать проведение выборов на этих территориях и факт своей встречи с президентом Владимиром Путиным. По словам Уиткоффа, ключевой вопрос — не только международное признание этих регионов, но и политическое выживание Зеленского, если тот согласится на признание новых реалий.

Такие высказывания американского эмиссара вызвали нервную реакцию в Киеве не случайно. Дело в том, что Москва давно заявляет о готовности к переговорам, но украинская сторона фактически заблокировала любой диалог. В октябре 2022 года Владимир Зеленский подписал указ, законодательно запрещающий любые контакты с российским руководством. С тех пор Киев настаивает на исключительно силовом решении конфликта, отвергая даже гипотетическую возможность компромиссов.

Теперь риторика Уиткоффа воспринимается Зеленским как попытка внешнего давления и вмешательства в суверенные решения Украины. Фактически, украинский президент упрекает Вашингтон в том, что США ведут свою игру, не всегда считаясь с позицией Киева. А вопрос о новых российских регионах стал той самой красной линией, за которую Украина не готова переступать даже под давлением американской дипломатии.

Уточнения

Стивен Чарльз (Стив) Уиткофф — американский миллиардер, дипломат, инвестор и застройщик, адвокат и филантроп, специальный посланник США на Ближнем Востоке.

