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Рубль впереди: валюта России показала лучший рост по отношению к доллару

Мир

На фоне глобальной валютной нестабильности российский рубль преподнес неожиданный сюрприз, став абсолютным чемпионом по росту среди мировых валют.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

По данным исследования Bloomberg, с начала текущего года он укрепился к доллару США на внушительные 38% — результат даже более впечатляющий, чем 23-процентный рост цены на золото, традиционно считающееся самым надежным защитным активом в периоды экономических потрясений.

Чем же объясняется столь феноменальная динамика рубля? Экономисты указывают на уникальную комбинацию внутренних и внешних факторов, которая позволила российской валюте не просто устоять под натиском западных санкций (введенных еще в 2022 году), но и продемонстрировать уверенный рост. В отличие от многих валют развивающихся стран, рубль не столкнулся с массовым оттоком капитала, вызванным уходом инвесторов от рисковых активов. По мнению Софьи Донец, экономиста T-Investments, ключевую роль здесь сыграл жесткий контроль над движением капитала, позволивший России минимизировать внешние шоки.

Немаловажным катализатором укрепления национальной валюты стал геополитический фактор. Настроения на российском рынке заметно улучшились на волне потепления отношений между Москвой и Вашингтоном — особенно после недавних сигналов о возможной "оттепели" между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Оптимизм инвесторов подогревается надеждами на ослабление санкционного давления и возобновление диалога по ключевым вопросам.

Однако даже без учета внешней дипломатии российская экономика демонстрирует внутреннюю устойчивость. Как считает Алексей Исаков, российский экономист, рубль укрепляется сразу по трем направлениям.

Во-первых, жесткая денежно-кредитная политика Центробанка охладила спрос на импорт — корпоративный и потребительский сектор стали меньше закупать товаров за рубежом, что сократило спрос на валюту. Во-вторых, правительство научилось эффективно сглаживать колебания нефтяных цен за счет резервов Фонда национального благосостояния, планомерно продавая валюту на внутреннем рынке. И наконец, в-третьих, позитивную роль сыграло общее ослабление доллара США, которое сделало рублю "второе дыхание".

Эксперты, опрошенные ранее РИА Новости, также подтверждали, что российская валюта держится на трех китах: мощных экспортных поступлениях (полученных еще в период высоких цен на сырье), подавленном импорте (из-за санкций и контрмер РФ) и стабильной монетарной политике Банка России. Немаловажную роль играет и бюджетное правило, по которому излишки нефтегазовых доходов конвертируются в рубли, дополнительно подпитывая нацвалюту.

Как итог — официальный курс доллара, установленный Центральным банком на завтра, вновь снизился: теперь за один доллар дают 82,3003 рубля, что на 46,68 копейки меньше предыдущего значения. Это 6,34 копейки снижения всего за сутки. Тенденция последних месяцев остается неизменной: рубль продолжает уверенно расти, а инвесторы — все чаще присматриваться к нему как к валюте с неожиданно высоким потенциалом надежности.

Уточнения

Рубль — название современных валют России (российский рубль), Белоруссии (белорусский рубль), а также непризнанного государства Приднестровская Молдавская Республика (приднестровский рубль).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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