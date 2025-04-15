Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути
Йога едва не погубила женщину: как домашняя тренировка может пойти не по плану
Неожиданное открытие в лаборатории переписало историю Земли
Вашингтон снял пошлины — трейдеры срочно вывозят золото из США
Актрису Настасью Самбурскую сшиб мопед на пешеходном переходе в Москве
Положение отмены: Украина не хочет продлевать военное положение
Почему Москвич-412 в СССР считался почти иномаркой
Рубль впереди: валюта России показала лучший рост по отношению к доллару
Единомоментные убытки: стало известно, сколько Америка потеряет из-за пошлин

Список косяков: Турция взялась за изучение ударов ВСУ по энергообъектам

2:42
Мир

На фоне продолжающегося конфликта на Украине Россия сделала важный дипломатический шаг, передав турецкой стороне детализированный перечень ударов Киева по российским энергообъектам.

Флаг Турции
Фото: commons.wikimedia.org by Kafkasmurat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Турции

Этот список был составлен с момента вступления в силу моратория на атаки энергетической инфраструктуры, о котором было объявлено в середине марта. По информации РИА Новости из дипломатических кругов, сейчас Анкара находится в процессе изучения этих данных.

Напомним, что инициатива о временном отказе от ударов по энергетическим объектам принадлежала президенту США Дональду Трампу. Во время телефонного разговора с Владимиром Путиным 18 марта американский лидер предложил ввести своеобразное "энергетическое перемирие" сроком на 30 дней. Российский президент поддержал эту идею, и вскоре Владимир Зеленский также заявил о готовности Киева присоединиться к договоренности. В теории это должно было стать шагом к снижению напряженности и минимизации ударов, способных нарушить энергоснабжение гражданского населения обеих стран.

Однако, как свидетельствуют факты, переданные российской стороной Турции, киевский режим систематически игнорирует достигнутые соглашения. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, несмотря на объявленный мораторий, Украина едва ли не ежедневно наносила удары по российским объектам энергетики. В Москве особо подчеркивают, что речь идет не о единичных инцидентах, а о регулярных атаках, подрывающих инфраструктурную безопасность РФ.

Теперь в Анкаре предстоит дать оценку этим данным. Дипломатический источник подтвердил, что переданный Россией документ внимательно изучается турецкой стороной. Этот шаг не случаен: Турция, будучи одним из ключевых игроков в черноморском регионе, давно пытается выступать в роли посредника между Западом и Москвой. Получение таких конкретных доказательств нарушений со стороны Киева может существенно повлиять на позицию Анкары в дальнейших переговорах.

Ситуация вновь обнажила одну из ключевых проблем конфликта — отсутствие реальных механизмов контроля за соблюдением перемирий. На бумаге стороны вроде бы договариваются о снижении эскалации, но на практике удары продолжаются, вынуждая вовлеченные страны искать новые форматы давления и доказательства своей правоты. В этом контексте переданные России данные становятся не просто списком инцидентов, а частью более широкой дипломатической игры.

Уточнения

Анкара́ — столица Турции. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Воздушный, как облако: классический пасхальный кекс из Германии
Еда и рецепты
Воздушный, как облако: классический пасхальный кекс из Германии Аудио 
Встреча с легендой пошла не по плану: что сказал семилетний сын Малахова отцу после игры Роналду
Российский шоу-бизнес
Встреча с легендой пошла не по плану: что сказал семилетний сын Малахова отцу после игры Роналду Аудио 
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур
Туризм
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур Аудио 
Популярное
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите

Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.

Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова Эволюция легендарного ВАЗа: от копейки до последних моделей Дмитрий Плотников Судьба Земли в далёком будущем: что произойдёт, когда Солнце начнёт расширяться? Игорь Буккер
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур
Эта машина проехала 150 тысяч — и она лучше, чем ваша с 60
Эта машина проехала 150 тысяч — и она лучше, чем ваша с 60
Последние материалы
Вещевой кризис: удар по Америке из-за пошлин против КНР стал неожиданным
Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России
Экономический раздор: союзники предали Трампа в вопросе Китая
Кекс в кружке, который готовится быстрее, чем заваривается чай
Некомпетентный комик: Трамп жестко прошелся по Зеленскому
Эволюция легендарного ВАЗа: от копейки до последних моделей
Корейский вопрос: стал известен ответ России на запрос Южной Кореи
Предательство по-американски: США готовы выкинуть всех украинских беженцев
Не спешите делать ремонт: мода неожиданно вернулась
Борьба за власть: Зеленского обвинили в узурпаторстве внутри самой Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.