Список косяков: Турция взялась за изучение ударов ВСУ по энергообъектам

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На фоне продолжающегося конфликта на Украине Россия сделала важный дипломатический шаг, передав турецкой стороне детализированный перечень ударов Киева по российским энергообъектам.

Фото: commons.wikimedia.org by Kafkasmurat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Турции

Этот список был составлен с момента вступления в силу моратория на атаки энергетической инфраструктуры, о котором было объявлено в середине марта. По информации РИА Новости из дипломатических кругов, сейчас Анкара находится в процессе изучения этих данных.

Напомним, что инициатива о временном отказе от ударов по энергетическим объектам принадлежала президенту США Дональду Трампу. Во время телефонного разговора с Владимиром Путиным 18 марта американский лидер предложил ввести своеобразное "энергетическое перемирие" сроком на 30 дней. Российский президент поддержал эту идею, и вскоре Владимир Зеленский также заявил о готовности Киева присоединиться к договоренности. В теории это должно было стать шагом к снижению напряженности и минимизации ударов, способных нарушить энергоснабжение гражданского населения обеих стран.

Однако, как свидетельствуют факты, переданные российской стороной Турции, киевский режим систематически игнорирует достигнутые соглашения. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, несмотря на объявленный мораторий, Украина едва ли не ежедневно наносила удары по российским объектам энергетики. В Москве особо подчеркивают, что речь идет не о единичных инцидентах, а о регулярных атаках, подрывающих инфраструктурную безопасность РФ.

Теперь в Анкаре предстоит дать оценку этим данным. Дипломатический источник подтвердил, что переданный Россией документ внимательно изучается турецкой стороной. Этот шаг не случаен: Турция, будучи одним из ключевых игроков в черноморском регионе, давно пытается выступать в роли посредника между Западом и Москвой. Получение таких конкретных доказательств нарушений со стороны Киева может существенно повлиять на позицию Анкары в дальнейших переговорах.

Ситуация вновь обнажила одну из ключевых проблем конфликта — отсутствие реальных механизмов контроля за соблюдением перемирий. На бумаге стороны вроде бы договариваются о снижении эскалации, но на практике удары продолжаются, вынуждая вовлеченные страны искать новые форматы давления и доказательства своей правоты. В этом контексте переданные России данные становятся не просто списком инцидентов, а частью более широкой дипломатической игры.

Уточнения

Анкара́ — столица Турции.

