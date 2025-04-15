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Единомоментные убытки: стало известно, сколько Америка потеряет из-за пошлин

2:45
Мир

По оценкам экспертов банка Goldman Sachs, подтвержденным собственным анализом агентства Bloomberg, американская экономика стоит на пороге серьезных финансовых потерь.

Доллары США
Фото: commons.wikimedia.org by El Rolo Ueeqee, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Доллары США

Причиной тому служит снижение туристического потока и нарастающий бойкот продукции США на фоне введения новых пошлин. Согласно этим расчетам, в самом неблагоприятном сценарии ВВП США может сократиться на 0,3% в текущем году, что в денежном эквиваленте составляет около 90 миллиардов долларов утраченных возможностей.

Значительная часть этих потерь — порядка 20 миллиардов долларов — напрямую связана с падением покупательской активности иностранцев на территории США. Туристы попросту стали меньше тратить в Америке.

Данные министерства торговли США, на которые ссылается Bloomberg, рисуют неутешительную картину: уже в марте 2025 года число прибытий в страну авиарейсами сократилось на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Особенно заметно снизилось количество рейсов из Европы, Мексики и Канады. Причем в случае с последней немалую роль сыграла агрессивная риторика президента США Дональда Трампа в отношении этой страны.

Эксперты указывают на целый комплекс причин, приведших к такому резкому падению турпотока. Среди них — ужесточение пограничного контроля и растущая враждебность со стороны американских пограничников, усиление геополитической напряженности и неопределенность в мировой экономике, спровоцированная как раз введением США таможенных пошлин.

Этот протекционистский шаг был сделан Трампом 2 апреля, когда он подписал указ о запуске механизма "взаимных" пошлин на импорт из других государств. Минимальная базовая ставка была установлена на уровне 10%, однако для большинства стран предусмотрены повышенные тарифы, рассчитанные исходя из показателей торгового дефицита США с каждой конкретной страной. Цель, по заявлению американских властей, — выровнять торговый баланс.

Однако уже спустя неделю, 9 апреля, Дональд Трамп объявил о временном смягчении курса: США приостановили введение зеркальных пошлин в отношении более чем 75 стран на 90 дней. Этот шаг можно рассматривать как попытку сгладить негативные последствия для собственной экономики, но пока эффект от апрельского указа о пошлинах только нарастает. Снижение турпотока и ответные торговые меры со стороны других государств уже начали сказываться на финансовом благополучии Америки.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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