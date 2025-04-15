Вещевой кризис: удар по Америке из-за пошлин против КНР стал неожиданным

Решение президента США Дональда Трампа ввести заградительные пошлины на китайский импорт грозит гражданам Соединённых Штатов неожиданными проблемами.
Как выяснили аналитики РИА Новости, изучив данные американской статистической службы, Штаты рискуют остаться без целого ряда товаров повседневного спроса — причём речь идёт не о стратегических ресурсах или высокотехнологичной продукции, а о самых обычных вещах, к которым все давно привыкли.
Речь идёт о настоящей зависимости американского рынка от китайского импорта. 2 апреля Трамп подписал указ о введении так называемых "взаимных" пошлин, и для Китая была установлена одна из самых высоких ставок — совокупно 54%.
Это спровоцировало резкую эскалацию торговой войны: сейчас пошлина для китайских товаров в США достигла 125-145%, а ответные меры Пекина подняли ставку для американских поставщиков до 125%. На практике это означает, что многие категории товаров из Поднебесной либо резко подорожают, либо вовсе исчезнут с полок магазинов.
Одним из первых в зону риска попадают… зонтики. Да-да, самые обычные дождевые зонты и запчасти к ним. В 2024 году американские компании закупали в Китае 96% всех импортных зонтов — на сумму 490 миллионов долларов. При этом Штаты смогли бы противопоставить этому разве что собственный экспорт на 36 миллионов долларов.
Иными словами, даже если американские производители нарастят выпуск в разы, заполнить образовавшуюся брешь они не смогут. А значит, в случае полной остановки поставок жители США останутся один на один с дождём и палящим солнцем.
Примерно та же история с расчёсками, бигуди и другими аксессуарами для волос. Китай обеспечивал порядка 90% всего импорта этой категории товаров (370 из 409 миллионов долларов). Американский же экспорт таких мелочей едва дотягивает до 39 миллионов долларов — то есть в десять раз меньше. И если ввоз из Поднебесной иссякнет, причёски граждан США рискуют серьёзно упроститься.
Не лучше обстоят дела с украшениями и модными безделушками. Китай поставлял Штатам две трети всей бижутерии — на 612 миллионов долларов, что в 2,4 раза превышает американский экспорт аналогичных товаров. Фактически США не имеют ни мощностей, ни ценовой конкурентоспособности, чтобы заместить китайские поставки. Но и это ещё не всё. Две трети париков, накладных бород, ресниц и прочих атрибутов шоу-бизнеса Америка тоже везёт из Китая.
Парадокс: закупки у Пекина составляют 879 миллионов долларов, а Штаты в ответ продают таких товаров на мировые рынки всего на 73 миллиона — в 12 раз меньше!
Список можно продолжать. Китай в прошлом году обеспечивал половину американского импорта ремешков и браслетов для часов, галстуков, шейных платков, перчаток, варежек, колготок, носков и даже резиновой обуви. И во всех этих сегментах США не имеют достаточного внутреннего резерва, чтобы быстро переориентироваться на собственных производителей. Фактически торговая война уже сейчас аукнется не только биржевым игрокам и корпорациям, но и простым американцам — в их повседневном быту.
Остаётся лишь гадать, насколько далеко зайдёт торговая война и сможет ли Вашингтон смягчить удар по собственному потребителю. Одно ясно точно: слова Трампа о "победе в торговой войне" могут обернуться поражением в магазинах — как минимум в тех, где продаются зонтики, бижутерия и накладные ресницы.
До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
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