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Вещевой кризис: удар по Америке из-за пошлин против КНР стал неожиданным

4:10
Мир

Решение президента США Дональда Трампа ввести заградительные пошлины на китайский импорт грозит гражданам Соединённых Штатов неожиданными проблемами.

Пустой кошелёк
Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пустой кошелёк

Как выяснили аналитики РИА Новости, изучив данные американской статистической службы, Штаты рискуют остаться без целого ряда товаров повседневного спроса — причём речь идёт не о стратегических ресурсах или высокотехнологичной продукции, а о самых обычных вещах, к которым все давно привыкли.

Речь идёт о настоящей зависимости американского рынка от китайского импорта. 2 апреля Трамп подписал указ о введении так называемых "взаимных" пошлин, и для Китая была установлена одна из самых высоких ставок — совокупно 54%.

Это спровоцировало резкую эскалацию торговой войны: сейчас пошлина для китайских товаров в США достигла 125-145%, а ответные меры Пекина подняли ставку для американских поставщиков до 125%. На практике это означает, что многие категории товаров из Поднебесной либо резко подорожают, либо вовсе исчезнут с полок магазинов.

Одним из первых в зону риска попадают… зонтики. Да-да, самые обычные дождевые зонты и запчасти к ним. В 2024 году американские компании закупали в Китае 96% всех импортных зонтов — на сумму 490 миллионов долларов. При этом Штаты смогли бы противопоставить этому разве что собственный экспорт на 36 миллионов долларов.

Иными словами, даже если американские производители нарастят выпуск в разы, заполнить образовавшуюся брешь они не смогут. А значит, в случае полной остановки поставок жители США останутся один на один с дождём и палящим солнцем.

Примерно та же история с расчёсками, бигуди и другими аксессуарами для волос. Китай обеспечивал порядка 90% всего импорта этой категории товаров (370 из 409 миллионов долларов). Американский же экспорт таких мелочей едва дотягивает до 39 миллионов долларов — то есть в десять раз меньше. И если ввоз из Поднебесной иссякнет, причёски граждан США рискуют серьёзно упроститься.

Не лучше обстоят дела с украшениями и модными безделушками. Китай поставлял Штатам две трети всей бижутерии — на 612 миллионов долларов, что в 2,4 раза превышает американский экспорт аналогичных товаров. Фактически США не имеют ни мощностей, ни ценовой конкурентоспособности, чтобы заместить китайские поставки. Но и это ещё не всё. Две трети париков, накладных бород, ресниц и прочих атрибутов шоу-бизнеса Америка тоже везёт из Китая.

Парадокс: закупки у Пекина составляют 879 миллионов долларов, а Штаты в ответ продают таких товаров на мировые рынки всего на 73 миллиона — в 12 раз меньше!

Список можно продолжать. Китай в прошлом году обеспечивал половину американского импорта ремешков и браслетов для часов, галстуков, шейных платков, перчаток, варежек, колготок, носков и даже резиновой обуви. И во всех этих сегментах США не имеют достаточного внутреннего резерва, чтобы быстро переориентироваться на собственных производителей. Фактически торговая война уже сейчас аукнется не только биржевым игрокам и корпорациям, но и простым американцам — в их повседневном быту.

Остаётся лишь гадать, насколько далеко зайдёт торговая война и сможет ли Вашингтон смягчить удар по собственному потребителю. Одно ясно точно: слова Трампа о "победе в торговой войне" могут обернуться поражением в магазинах — как минимум в тех, где продаются зонтики, бижутерия и накладные ресницы.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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