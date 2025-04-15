Экономический раздор: союзники предали Трампа в вопросе Китая

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По данным газеты The New York Times, администрация президента США Дональда Трампа переживает глубокий внутренний раскол в вопросе стратегии по отношению к Китаю.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Источники издания среди чиновников Белого дома утверждают, что за последние десять дней напряженность внутри команды Трампа достигла критической точки. Если изначально новый президент демонстрировал готовность к конструктивному диалогу с Пекином — речь шла о смягчении торговой напряженности, статусе Тайваня и других болевых точках двусторонних отношений, — то теперь ситуация кардинально изменилась.

Жёсткий курс Трампа на ведение торговой войны с Китаем фактически перечеркнул шансы на спокойные переговоры. Пошлины, введённые Вашингтоном, стали главным инструментом давления на Пекин, но единства в команде Трампа по этому поводу нет.

Разные фракции администрации США транслируют прямо противоположные посылы. Одни чиновники уверяют, что пошлины — это тактический ход, призванный усадить Китай за стол переговоров. Другие, напротив, заявляют, что Трамп действует стратегически, стремясь сделать американскую экономику менее зависимой от импорта и фактически самодостаточной.

Экс-посол США в КНР Николас Бернс считает, что сейчас отношения между двумя странами переживают едва ли не самый серьёзный кризис с момента восстановления дипломатических связей в 1979 году.

По его мнению, конфронтация, развязанная Трампом, рискует "отравить" двусторонние отношения на долгие годы — а ведь экономики США и Китая настолько переплетены, что разрыв грозит глобальными последствиями. В такой ситуации у американского президента остаётся не так много вариантов: либо смириться с "несчастливым браком" (то есть сохранить нынешний шаткий баланс), либо решиться на "громкий развод" (полный разрыв экономических связей с Китаем).

Тем временем торговая война уже набирает обороты. 2 апреля Трамп подписал указ о введении так называемых "взаимных" пошлин на импорт — базовая ставка установлена на уровне 10%.

Для 57 стран мира с 9 апреля должны были заработать повышенные пошлины, рассчитанные исходя из торгового дефицита США с каждой конкретной страной (цель — устранить дисбаланс). Однако уже через неделю, 9 апреля, Вашингтон заморозил повышение ставок на 90 дней для всех государств, кроме Китая. Поднебесная оказалась в эпицентре давления: дополнительные американские пошлины на китайские товары достигли 125%, и Пекин ответил симметрично — 125% пошлина на американские товары.

Параллельно США ввели ещё одну дополнительную ставку в 20% на китайский импорт, обосновав это тем, что КНР якобы недостаточно эффективно борется с производством синтетических наркотиков.

Фактически торговая война перешла в новое качество — теперь это не просто экономическое противостояние, а многоходовое политическое давление. Вопрос в том, хватит ли у Трампа и его команды стратегического терпения, чтобы довести дело до логического конца (то есть до капитуляции Китая), или же Белый дом будет вынужден искать пути для отступления.

Уточнения

Тамо́женная по́шлина — обязательный платёж, взимаемый таможенными органами в связи с перемещением товаров через таможенную границу (таможенные границы могут отличаться от государственных, если государства состоят в экономических или таможенных союзах).

