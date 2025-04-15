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Некомпетентный комик: Трамп жестко прошелся по Зеленскому

3:13
Мир

В Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с главой Сальвадора, и именно на этом мероприятии американский лидер сделал неожиданное заявление, касающееся украинского конфликта.

трамп
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
трамп

Трамп выразил сомнения в профессиональной состоятельности Владимира Зеленского, фактически поставив под вопрос способность украинского руководства эффективно решать кризис. По мнению Трампа, если бы ключевые фигуры — он упомянул Джо Байдена и Владимира Зеленского — были более компетентны, нынешней войны на Украине удалось бы избежать.

В своей характерной манере Трамп не стал стесняться в выражениях. Он дал понять, что не уверен в управленческих качествах Зеленского, а значит, и в том, что Киев способен самостоятельно найти выход из затянувшегося противостояния.

Это заявление прозвучало на фоне предыдущих высказываний Трампа о ситуации на Украине, когда он выражал сдержанный оптимизм. Несколькими днями ранее американский президент утверждал, что прогресс в урегулировании конфликта налицо, и совсем скоро можно ожидать важных новостей. По его словам, процесс идёт в нужном направлении, хотя никаких конкретных деталей он не раскрыл.

Однако спустя несколько часов после заявлений Трампа его спецпосланник Стив Уиткофф несколько сгладил резкую риторику шефа. Выступая перед журналистами, Уиткофф сообщил, что в рамках мирного процесса наметился серьёзный прорыв. По его оценке, сейчас появилась уникальная возможность приблизиться к чему-то "очень важному для глобального мира".

При этом дипломат подчеркнул, что речь идёт не просто о судьбе пяти спорных территорий, о которых говорят уже несколько лет. Уиткофф дал понять, что новые договорённости будут охватывать гораздо более широкий круг вопросов — в частности, гарантии безопасности Украины и окончательный отказ от перспектив её вступления в НАТО.

Складывается двойственная картина. С одной стороны, Трамп фактически дезавуирует возможности киевского режима, ставя под сомнение его эффективность. С другой — его команда параллельно говорит о прорывных шагах в урегулировании конфликта.

Очевидно, что Вашингтон видит решение не в бесконечном нагнетании напряжённости, а в глубоких дипломатических гарантиях. Если США действительно удастся "продавить" отказ Киева от курса на НАТО, это станет краеугольным камнем нового мирного плана. А значит, риторика Трампа о некомпетентности Зеленского может быть не столько критикой, сколько сигналом — мол, пришло время принимать жёсткие, но прагматичные решения.

Остаётся лишь гадать, как воспримут в Киеве столь своеобразную "оценку компетенций" от действующего американского президента. Одно ясно точно: заявления Трампа — это не просто эмоциональный выпад, а отражение реального настроя части американского истеблишмента. Вашингтон больше не хочет видеть Украину полем бесконечной битвы — теперь там хотят видеть зону стабильности, пусть и под собственным контролем.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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