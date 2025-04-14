Как звезда Голливуда готовилась к полёту в космос: Кэти Перри раскрыла все секреты

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Певица Кэти Перри рассказала, как она себя готовила к первому полету в космос, который прошел 14 апреля. 11 минут звезда провела на орбите Земли.

Фото: Веб-сайт НАСА Земля и космос

Перри вошла в состав первого за 60 лет полностью женского космического экипажа.

"Я говорю себе, что я смелая, отважная и делаю это для нового поколения. Я готова вдохновить много людей, но особенно молодых девушек, которые однажды смогут позволить себе полететь в космос в будущем без каких-либо ограничений", — рассказала певица.

В период подготовки она усердно тренировалась, прокачала вестибулярный аппарат и прошла сотни медицинских тестов, чтобы убедиться, что она полностью готова к полету, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Кэ́трин Эли́забет Ха́дсон (англ. Katheryn Elizabeth Hudson), более известная как Кэ́ти Пе́рри (англ. Katy Perry; род. 25 октября 1984, Санта-Барбара, Калифорния), — американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН.



