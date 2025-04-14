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Как Трамп хотел ударить по Зеленскому: подробности раскрыли в Раде

0:53
Мир

Президент США Дональд Трамп готовил санкции против близких к Владимиру Зеленскому для принуждения к сделке. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Зеленский

Он уточнил, что Трамп готовил санкции против высших чиновников Украины и близких к Владимиру Зеленскому предпринимателей, чтобы принудить Киев к соглашению о полезных ископаемых.

В санкционном списке, по словам Железняка, были 279 человек, в том числе министры украинского правительства и ключевые фигуры фракции "Слуга народа", а еще коллеги Зеленского по студии "Квартал 95", пишет "MK".

Депутат Рады добавил, что списки писали до выступления Трампа в Конгрессе США, за несколько минут до которого Зеленский успел извиниться за скандал в Овальном кабинете.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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