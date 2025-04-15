Как Украина поднимает военную экономику за счёт Европы: куда пойдут миллиарды, выделенные Киеву

В Брюсселе было объявлено о выделении Киеву военной помощи на 21 миллиард евро. Игорь Герасимов, эксперт в области безопасности, военный аналитик, объяснил как это может повлиять на ход СВО, и куда пойдут эти средства.
"На ход СВО это никак не повлияет, это очевидно. Я не думаю, что эти деньги пойдут прямо в Киев. Скорее всего это будет создание производств или возвращение производств, развитие старых законсервированных производств оружейных. Они пытаются свою военную экономику, ВПК, приподнять за счет этих денег", — рассказал Герасимов.
Он считает, что выпускать для Украины военную технику и вооружение будут на территории нескольких стран Евросоюза.
"Чехия, например, всегда хорошо работала. То на Гитлера, сейчас на Евросоюз против нас начинает работать. Там всегда были хорошие заводы автомобильные, бронетанковые. Евросоюз неосознанно или осознанно начинает готовиться к войне против России", — отметил аналитик.
Европа почему-то, по словам Герасимова, не хочет выходить из войны с Россией, она хочет победить нашу страну.
"Зачем это надо, это долгая отдельная история. Скорее всего, это причину нужно искать глубоко в историческом прошлом", — заключил эксперт.
Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.