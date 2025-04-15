Как Украина поднимает военную экономику за счёт Европы: куда пойдут миллиарды, выделенные Киеву

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В Брюсселе было объявлено о выделении Киеву военной помощи на 21 миллиард евро. Игорь Герасимов, эксперт в области безопасности, военный аналитик, объяснил как это может повлиять на ход СВО, и куда пойдут эти средства.

Фото: commons.wikimedia.org by Marek Ślusarczyk (, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Флаг ЕС

"На ход СВО это никак не повлияет, это очевидно. Я не думаю, что эти деньги пойдут прямо в Киев. Скорее всего это будет создание производств или возвращение производств, развитие старых законсервированных производств оружейных. Они пытаются свою военную экономику, ВПК, приподнять за счет этих денег", — рассказал Герасимов.

Он считает, что выпускать для Украины военную технику и вооружение будут на территории нескольких стран Евросоюза.

"Чехия, например, всегда хорошо работала. То на Гитлера, сейчас на Евросоюз против нас начинает работать. Там всегда были хорошие заводы автомобильные, бронетанковые. Евросоюз неосознанно или осознанно начинает готовиться к войне против России", — отметил аналитик.

Европа почему-то, по словам Герасимова, не хочет выходить из войны с Россией, она хочет победить нашу страну.

"Зачем это надо, это долгая отдельная история. Скорее всего, это причину нужно искать глубоко в историческом прошлом", — заключил эксперт.

Уточнения

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

