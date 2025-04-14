Конфликт с Трампом: открытое недовольство пошлинами растет в США

3:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Правозащитная организация Liberty Justice Center сделала ход, который может всколыхнуть всю американскую торговую политику.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Они подали иск в суд по международной торговле США, требуя признать незаконными дополнительные пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом. По мнению юристов, глава Белого дома попросту не имел права перекраивать правила международной торговли единоличным решением, без одобрения Конгресса. В заявлении организации четко сказано: любые попытки администрации в одностороннем порядке устанавливать пошлины противоречат Конституции.

Суть претензий сводится к тому, что ни один президент не вправе взимать сотни миллиардов долларов дополнительных налогов, тормозить экономику и диктовать торговые условия другим странам без санкции парламента.

А именно это, по мнению истца, и сделал Трамп, прикрываясь устаревшими полномочиями 1962 года. Юристы бьют по сути: те правовые основания, на которые ссылается администрация, не дают права вводить пошлины в таком масштабе. Это не просто "техническая поправка" к закону — это фактически передел торговой политики всей страны.

Интересы в этом деле представляют пять американских бизнесменов, чьи компании серьезно пострадали от торговых войн Трампа. Они требуют не только признать пошлины незаконными, но и компенсировать убытки. По их версии, Белый дом устроил экономическую чехарду, поставив под удар малый бизнес. Теперь всё решит суд — если Liberty Justice Center выиграет, это станет мощным ударом по авторитету Трампа и его экономической доктрине.

Напомним, скандал разгорелся вечером 2 апреля, когда Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт. По его замыслу, минимальная ставка в 10% должна была стать зеркальным ответом на торговые политики других стран — мол, сколько они дерут с американских компаний, столько и США с них возьмут.

Трамп преподнес это как "декларацию экономической независимости", дескать, пора использовать чужие деньги для выплаты гигантского госдолга Америки. Однако реакция мирового сообщества оказалась бурной: многие лидеры назвали действия Вашингтона откровенной провокацией.

Впрочем, у администрации Трампа нашёлся свой "железный" аргумент. Глава Минфина США Скотт Бессент фактически пригрозил остальному миру: мол, не вздумайте вводить ответные меры, иначе торговая война войдет в такую спираль, что мало никому не покажется. По сути, США сами провоцируют торговых партнеров на конфликт, но при этом грозят пальцем — дескать, не смейте отвечать.

Фактически США оказались в тупике: Трамп объявил торговую войну миру, но теперь его действия будут судить по законам самой Америки. Чем закончится это противостояние — покажет только суд.

Уточнения

Скотт Ке́ннет Го́мер Бе́ссент / Бе́ссант — американский управляющий хедж-фондом и государственный деятель. Министр финансов США с 28 января 2025 года.

