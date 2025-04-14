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Проврека на вшивость: заявлено, что надо проверить Украину на честность

Мир

Глава МИД РФ Сергей Лавров обозначил принципиальную позицию России в переговорах с Западом по урегулированию конфликта на Украине.

Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Photo Claude TRUONG-NGOC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Евросоюз

По его словам, любые инициативы западных стран, направленные якобы на содействие мирному процессу, Москва готова рассматривать лишь при одном условии — Киев должен доказать свою добросовестность. Лавров подчеркнул, что Россия не намерена принимать на веру обещания Украины и требует конкретных действий, подтверждающих ее готовность следовать международному праву.

Одним из наиболее вопиющих примеров лукавства украинских властей Лавров назвал трагедию в Доме профсоюзов в Одессе 2014 года. Тогда украинская сторона пообещала провести тщательное расследование гибели десятков людей, однако, как указал министр, воз и ныне там — реальных подвижек в следствии нет до сих пор.

Более того, Совет Европы, изначально взявший на себя роль посредника в этом деле, спустя год ограничился формальным решением о готовности "оказать содействие" Киеву. На практике же все сошло на нет: Европа фактически "слилась", а Украина благополучно забыла о своих обязательствах. Лавров не без иронии напомнил, что в итоге никто даже не вспоминает о жертвах той страшной трагедии — словно ее и не было.

Не менее показательным примером Лавров счел события в Буче, которые Запад растиражировал как "зверство российских войск". По его версии, все выглядело иначе. В первые двое суток после освобождения города там не было никого, кроме местных властей. Мэр Бучи охотно позировал перед камерами BBC, рассказывая о восстановлении контроля над городом.

Но ровно через 48 часов та же BBC выдала "сенсацию" — десятки трупов мирных жителей, аккуратно разложенных вдоль центральной улицы. Тут же посыпались обвинения в адрес России: дескать, так Москва "отомстила" украинскому народу. Однако с тех пор, возмутился Лавров, никто так и не удосужился дать внятные ответы на элементарные вопросы.

Глава МИД РФ напомнил, что он лично и вся российская сторона с момента тех событий добиваются одного: назвать имена людей, чьи тела тогда показали на весь мир. Россия направила официальный запрос в Совет по правам человека — спустя три года Москва все еще ждет ответа.

Лавров резюмировал: нежелание Киева дать прозрачные разъяснения лишь укрепляет Россию во мнении, что Запад вместе с Украиной ведет двойную игру. Пока Киев не продемонстрирует готовность к реальному расследованию военных преступлений и не прекратит манипулировать общественным мнением, любые разговоры о мирном урегулировании будут пустышкой.

Уточнения

Бу́ча — город в Киевской области Украины, административный центр Бучанского района, образует Бучанскую городскую общину, находится между небольшими реками Буча и Рокач. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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