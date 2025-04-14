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Денежный вопрос: Америка задумалась не о военном присоединении Гренландии

Мир

Америка задумалась о возможности покупки Гренландии у Дании и во сколько ей может обойтись подобная сделка. 

Флаг Гренландии
Фото: commons.wikimedia.org by Nanopixi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Гренландии

По оценкам газеты Newsweek, покупка Гренландии у Дании может обойтись США в значительную сумму. Издание провело собственные расчёты, опираясь на предложение, сделанное Дании в 1946 году президентом Гарри Труманом, с учётом инфляции, и на информацию о готовности нынешней администрации США увеличить ежегодные субсидии, которые Дания выделяет Гренландии.

Согласно этим подсчётам, общая сумма сделки может превысить 2,2 миллиарда долларов. При этом ежегодные выплаты составят более 600 миллионов долларов.

Газета отмечает, что американские власти рассматривают возможность увеличения ежегодных субсидий Гренландии на 600 миллионов долларов сверх той суммы, которую выделяет Дания.

Уточнения

Гренла́ндия — крупнейший на Земле остров. Расположен на северо-востоке Северной Америки, а потому, с точки зрения физической географии, относится к ней.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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