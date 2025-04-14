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Экономическая ирония: минфин США не уверен в казначейских облигациях

1:39
Мир

Бывшая глава Министерства финансов США Джанет Йеллен выразила опасения, что политика администрации Дональда Трампа, направленная на введение торговых пошлин, может подорвать доверие к казначейским облигациям США как к основе мировой финансовой системы.

Министерство финансов Соединённых Штатов Америки
Фото: flickr.com by Роман Боэд, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Министерство финансов Соединённых Штатов Америки

В интервью телеканалу CNBC Йеллен, покинувшая свой пост с приходом администрации Трампа, отметила рост доходности казначейских облигаций США, традиционно считающихся надёжным активом для инвесторов. Это говорит о снижении спроса на них. Одновременно с этим наблюдалось падение курса доллара США. Аналитики отмечали, что казначейские облигации стали демонстрировать поведение, характерное для более рискованных активов, от которых инвесторы избавляются в периоды нестабильности.

По мнению Йеллен, подобная динамика свидетельствует о том, что инвесторы начинают избегать активов, номинированных в долларах США, что ставит под сомнение надежность всей мировой финансовой системы, базирующейся на казначейских облигациях США.

При этом Йеллен подчеркнула, что не считает происходящее крахом финансовой системы или признаком исчерпания ликвидности на рынках. По её мнению, речь идёт о снижении доверия к экономической политике США.

Йеллен, ранее занимавшая пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, подчеркнула, что введение пошлин создает крайне сложную ситуацию для ФРС, поскольку её задача — борьба с инфляцией, а пошлины, напротив, будут способствовать её росту.

Уточнения

Министерство финансов США / Департамент казначейства США — один из органов исполнительной власти США.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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