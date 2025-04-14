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Эра разума: в Америке появились достойные люди

Мир

Согласно публикации РИА Новости, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отметил появление в администрации США здравомыслящих людей, с которыми Россия ведет диалог по вопросам функционирования посольств.

Сергей Лавров
Фото: mid.ru by Пресс-служба МИД России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сергей Лавров

Лавров подчеркнул, что после ухода или отстранения от дел представителей команды Джо Байдена, в администрации появились разумные люди. С ними, по словам министра, решаются базовые вопросы жизнеобеспечения дипломатических представительств в условиях, когда дипломатические отношения между странами не разорваны.

Уточнения

Серге́й Ви́кторович Лавро́в — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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