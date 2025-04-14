Эра разума: в Америке появились достойные люди

Согласно публикации РИА Новости, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отметил появление в администрации США здравомыслящих людей, с которыми Россия ведет диалог по вопросам функционирования посольств.
Лавров подчеркнул, что после ухода или отстранения от дел представителей команды Джо Байдена, в администрации появились разумные люди. С ними, по словам министра, решаются базовые вопросы жизнеобеспечения дипломатических представительств в условиях, когда дипломатические отношения между странами не разорваны.
Серге́й Ви́кторович Лавро́в — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат.
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