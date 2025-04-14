Выживание не интересует: Евросоюз намерен полностью отказаться от энергоресурсов РФ

Согласно информации, полученной агентством Блумберг из собственных источников, Европейский союз намерен представить 6 мая план поэтапного отказа от российских энергоносителей. Изначально публикация документа планировалась на более ранний срок, однако была отложена.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евросоюз

В плане будут рассмотрены различные варианты сокращения импорта российских энергоресурсов. Еврокомиссия, вероятно, предложит использовать такие торговые инструменты, как квоты и пошлины. После публикации дорожной карты ожидается разработка соответствующего законопроекта.

Некоторые трейдеры, по информации Блумберг, предполагают, что часть российского газа может вернуться на европейский рынок, если мирные переговоры по украинскому конфликту приведут к устойчивому прекращению огня.

Ранее, в январе, представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен сообщала, что ЕК работает над планом полного отказа от российских энергоресурсов и планирует представить его в ближайшее время. Она также упоминала обещание еврокомиссара по энергетике представить документ в течение первых ста дней работы ЕК с 1 декабря 2024 года. Таким образом, крайний срок презентации плана должен был истечь в первой половине марта.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

