Конец Франции: оппозиция готова выступить против правительства

2:34 Your browser does not support the audio element. Мир

Французская оппозиция пригрозила правительству новым вотумом недоверия, если премьер-министр Франсуа Байру решит повысить налоги для населения в рамках мер по сокращению бюджетного дефицита.

Фото: commons.wikimedia.org by John Dyer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Флаг Франции

Ранее министр финансов Эрик Ломбар подтвердил планы кабмина урезать бюджет на 40 миллиардов евро в следующем году. Бюджет на 2025 год был принят с опозданием в феврале, и уже осенью правительству предстоит представить проект бюджета на 2026 год. Байру предстоит найти источники для покрытия этого дефицита. Представители минфина отметили, что повышение налогов для богатых слоёв населения может стать постоянной мерой, а не временной, как планировалось ранее.

Представители правой партии "Национальное объединение" заявили, что не допустят возложения всего бремени на граждан без соответствующей экономии со стороны государства. Вице-президент партии Себастьян Шеню в эфире радиостанции Europe 1 подчеркнул, что, если правительство не начнёт оптимизировать расходы, в том числе в сферах иммиграции и местного самоуправления, оппозиция выступит с вотумом недоверия. Левые силы также выразили готовность поддержать эту инициативу. Координатор партии "Непокорённая Франция" Мануэль Бомпар в интервью радиостанции RMC объявил о возможном выдвижении нового вотума недоверия в ближайшие дни, но уточнил, что это произойдёт только при поддержке социалистов.

В минфине пояснили, что сокращение бюджета направлено на удержание дефицита на уровне 4,6% в следующем году. Текущий бюджет нацелен на сдерживание дефицита в 5,4% в 2025 году.

В рамках этих мер предусмотрено временное повышение налогов для состоятельных граждан и крупных компаний. Для предприятий с оборотом от 1 до 3 миллиардов евро в 2024 году дополнительный взнос составит 20,6% от налога на прибыль, а для компаний с оборотом более 3 миллиардов евро — 41,2%. Ранее Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) сообщил, что внешний долг страны превысил 3,3 триллиона евро, достигнув 113,7% ВВП.

Уточнения

Во́тум дове́рия в режиме парламентской демократии — голосование парламента, на котором депутаты решают, оказывать или нет своё доверие действующему правительству.

