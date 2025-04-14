Конец криптовалютной мечты: что Америка намерена сделать с первым криптабанком

Департамент внутренней безопасности США (DHS) приступил к расследованию деятельности Anchorage Digital Bank, единственного в стране криптобанка с федеральной лицензией, сообщает финансовое издание Barron's со ссылкой на свои источники.

Фото: flickr by Хорхе Франганильо, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Биткоин

В последние недели специальная следственная группа, занимающаяся пресечением отмывания денег и других финансовых правонарушений, начала общение с бывшими сотрудниками банка, чтобы выяснить детали корпоративных процедур Anchorage Digital. Публикация подчеркивает, что пока не ясно, какую сферу деятельности банка затронуло расследование.

В 2021 году Anchorage Digital Bank стал пионером в сфере криптовалютных услуг в США, получив федеральную лицензию от Управления контролера денежного обращения Министерства финансов США. Среди инвесторов банка значатся ведущие финансовые компании, такие как Goldman Sachs, Visa, KKR, а также известный венчурный фонд Andreessen Horowitz.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.

