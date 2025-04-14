Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти привычки убивают ваши брови — и вы даже не догадываетесь об этом
Машина мечты: почему люди до сих пор восстанавливают ГАЗ-21?
Запеканка, которая спасает, когда не хочется стоять у плиты
Как заставить флоксы цвести дважды — секрет раскрыт
Донор = здоровый: что происходит с телом после каждой сдачи крови
Этот приём знают немногие — а мясо после него получается идеально мягким и сочным
Японская зарядка, которая избавляет от сутулости за 1 минуту
Эти собаки выглядят круче моделей с глянца — и вот почему
Америка не выдержит: раскрыто, что случится с армией США во время войны

Хорошая сделка: Трамп раскроет судьбу Украины в ближайшее время

1:43
Мир

В ближайшие дни ожидаются "весьма перспективные предложения" по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

Он подчеркнул свое стремление прекратить насилие и выразил надежду, что в скором времени появятся весьма эффективные инициативы.

Накануне турецкий телеканал CNN Türk ссылался на министерство обороны Турции, сообщая, что переговоры между Москвой и Киевом по вопросам обеспечения безопасности мореплавания в Черном море состоятся 15 и 16 апреля в Анкаре.

18 марта состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Лидеры двух государств договорились начать незамедлительно технические обсуждения для введения режима прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и установления постоянного мира. 24 марта встретились экспертные группы Москвы и Вашингтона, которые согласовали черноморскую инициативу.

Она предполагает обеспечение безопасности мореплавания и запрет использования коммерческих судов в военных целях и вступит в силу после выполнения условий российской стороны, включая снятие санкций с Россельхозбанка.

На прошлой неделе спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф посетил Россию и провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. Кремль сообщил, что обсуждения касались аспектов мирного урегулирования в Украине. Белый дом охарактеризовал визит Уиткоффа как еще один шаг на пути к прекращению огня на Украине и, в конечном итоге, к мирному соглашению.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Один недооценённый трюк, который спасёт ваши нервы в аэропорту
Туризм
Один недооценённый трюк, который спасёт ваши нервы в аэропорту Аудио 
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Домашние животные
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите Аудио 
Каша на воде и 1 фрукт: Алексей Ягудин рассказал о диете, которая сделала его чемпионом
Новости спорта
Каша на воде и 1 фрукт: Алексей Ягудин рассказал о диете, которая сделала его чемпионом Аудио 
Популярное
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика

Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.

Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика
Кто в доме хозяин?: Песков честно ответил, на чьи деньги живёт его семья с Навкой
Кто в доме хозяин?: Песков честно ответил, на чьи деньги живёт его семья с Навкой
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Как создавались автомобили в СССР: от чертежа до сборки Дмитрий Плотников Востоковед Долгов оценил возможность достижения компромисса на переговорах Иран — США в Омане Любовь Степушова Кинорежиссёр Булат Сабитов: Сегодня неправильно представлять Казань как город с большой преступностью Анжела Якубовская
Встреча с легендой пошла не по плану: что сказал семилетний сын Малахова отцу после игры Роналду
Каша на воде и 1 фрукт: Алексей Ягудин рассказал о диете, которая сделала его чемпионом
Сон с лапкой на морде — не просто привычка, а важный сигнал
Сон с лапкой на морде — не просто привычка, а важный сигнал
Последние материалы
Эти привычки убивают ваши брови — и вы даже не догадываетесь об этом
Машина мечты: почему люди до сих пор восстанавливают ГАЗ-21?
Запеканка, которая спасает, когда не хочется стоять у плиты
Как заставить флоксы цвести дважды — секрет раскрыт
Донор = здоровый: что происходит с телом после каждой сдачи крови
Этот приём знают немногие — а мясо после него получается идеально мягким и сочным
Японская зарядка, которая избавляет от сутулости за 1 минуту
Эти собаки выглядят круче моделей с глянца — и вот почему
Америка не выдержит: раскрыто, что случится с армией США во время войны
Обрести силу как у богатыря и равновесие поможет это упражнение: оно набирает популярность в мире фитнеса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.