Хорошая сделка: Трамп раскроет судьбу Украины в ближайшее время

В ближайшие дни ожидаются "весьма перспективные предложения" по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.
Он подчеркнул свое стремление прекратить насилие и выразил надежду, что в скором времени появятся весьма эффективные инициативы.
Накануне турецкий телеканал CNN Türk ссылался на министерство обороны Турции, сообщая, что переговоры между Москвой и Киевом по вопросам обеспечения безопасности мореплавания в Черном море состоятся 15 и 16 апреля в Анкаре.
18 марта состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Лидеры двух государств договорились начать незамедлительно технические обсуждения для введения режима прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и установления постоянного мира. 24 марта встретились экспертные группы Москвы и Вашингтона, которые согласовали черноморскую инициативу.
Она предполагает обеспечение безопасности мореплавания и запрет использования коммерческих судов в военных целях и вступит в силу после выполнения условий российской стороны, включая снятие санкций с Россельхозбанка.
На прошлой неделе спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф посетил Россию и провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. Кремль сообщил, что обсуждения касались аспектов мирного урегулирования в Украине. Белый дом охарактеризовал визит Уиткоффа как еще один шаг на пути к прекращению огня на Украине и, в конечном итоге, к мирному соглашению.
До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
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