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Неприемлимое поведение: Италия заткнула рот украинским беженцам

2:16
Мир

Издание L'AntiDiplomatico выразило категорическое несогласие с критикой, выдвинутой украинскими активистами в адрес итальянских учебников географии.

Флаг Италии
Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Италии

Автор статьи выразил недоумение по поводу уверенности украинцев не только в том, что их страна является колыбелью искусства, истории и географических открытий, но и в том, что она стоит в центре мировой политики и даже может претендовать на роль прародины человечества.

Он возмутился ещё и тем, что украинцы пытаются диктовать, как должны выглядеть школьные учебники в странах, где они, как правило, считаются нежелательными иностранцами.

Статья напоминает о прецедентах, когда украинцы присваивали себе заслуги русских деятелей культуры, таких как Репин, Чайковский и Достоевский, а также о странных "находках" вроде утверждения, что Будда происходил из Запорожья. Кроме того, упоминается идея о том, что предки украинцев вырыли ров в Чёрном море и что современная Канада возникла благодаря первым украинским поселенцам.

Елена Ким, вице-президент Союза украинских ассоциаций Италии (NAU), отметила, что в многочисленных итальянских географических учебниках Крым указывается как российская территория. Она также призналась, что за последние три года уровень поддержки Украины в Италии значительно снизился.

Напомним, что Крым стал частью России в марте 2014 года после референдума, проведённого вслед за государственным переворотом на Украине. На этом референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе проголосовали за присоединение к России.

Украина продолжает считать Крым своей временно оккупированной территорией, и это мнение поддерживается многими западными странами. Российские власти, в свою очередь, подчёркивают, что жители Крыма демократическим способом, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, выбрали воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о Крыме "закрыт окончательно".

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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