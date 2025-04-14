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Европейский слон: Венгрия закрепила оба человеческих пола в конституции

1:57
Мир

На этой неделе венгерский парламент провёл заседание, в ходе которого принял пятнадцатую поправку к своей конституции.

Венгры
Фото: commons.wikimedia.org by Rbalint, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Венгры

Этот законодательный акт фактически закрепил существование исключительно двух полов.

Прямая трансляция заседания была доступна на официальном сайте парламента. Поправку поддержали 140 из 199 депутатов, в то время как 21 выступили против. Для утверждения поправки требовалось две трети голосов. Инициатива по внесению данного проекта поправки исходила от правящей партии "Фидес".

Согласно новой редакции конституции, семейные отношения основываются на браке и связях между родителями и детьми. Теперь статья Конституции Венгрии прямо утверждает, что человек может быть либо мужчиной, либо женщиной, при этом отец определяется как мужчина, а мать как женщина.

Кроме того, в ходе заседания депутаты также одобрили запрет на производство, использование, распространение и пропаганду наркотиков на территории Венгрии.

Большинством голосов в две трети парламентариев была также поддержана поправка, внесённая правящей партией, которая провозглашает приоритет "права детей на надлежащее физическое, умственное и духовное развитие" перед всеми остальными правами, кроме права на жизнь. Таким образом, на основании этой поправки могут быть запрещены ЛГБТ*-парады на территории Венгрии.

Премьер-министр страны, Виктор Орбан, ранее высказал свою позицию, заявив, что в Будапеште больше не будут проходить ЛГБТ*-парады, которые ранее возглавлял экс-посол США в Венгрии Дэвид Прессман, известный своей открытой гомосексуальностью.

*Движение признано экстремистским и запрещено в России.

Уточнения

Ве́нгрия — государство в Центральной Европе.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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