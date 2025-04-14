Сделки века: на что готов пойти мир, чтобы сохранить отношения с США

2:08 Your browser does not support the audio element. Мир

После того как США ввели новые торговые пошлины, более десяти стран направили Вашингтону свои предложения с условиями возможных соглашений.

Фото: freepik.com by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деньги

Об этом сообщил директор Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассетт. По его словам, администрация президента Дональда Трампа в настоящее время занимается тщательной оценкой поступивших инициатив.

Хассетт отметил, что в рамках этих сделок Соединённые Штаты получили действительно привлекательные предложения. Сейчас, по его словам, торговый представитель Джеймисон Грир, министр торговли Говард Латник, другие члены экономической команды, а также сам президент Трамп обсуждают, насколько выгодны эти условия для страны и заслуживают ли они одобрения.

Напомним, что 2 апреля глава Белого дома подписал указ о введении так называемых "взаимных" пошлин на импортные товары. Основная ставка составила 10%, однако для 57 государств с 9 апреля начали действовать повышенные тарифы. Их размеры рассчитывались индивидуально — исходя из объёма торгового дефицита США с каждой конкретной страной. Целью этих мер было достижение более сбалансированных торговых отношений.

Тем не менее, уже 9 апреля Дональд Трамп заявил, что свыше 75 стран не стали принимать ответные меры, а вместо этого выразили готовность к переговорам. В связи с этим было решено временно, на 90 дней, сохранить базовые тарифы в размере 10% для всех стран, кроме Китая.

Ситуация с Пекином остаётся напряжённой. В ответ на действия США, в рамках торговой войны, были установлены взаимные пошлины в размере 125% как на китайские, так и на американские товары. Кроме того, США ввели дополнительный тариф в 20% на импорт из Китая, мотивируя это недостаточными усилиями Пекина в борьбе с распространением синтетических наркотиков.

Уточнения

Кевин Аллен Хассетт — американский экономист, директор Национального экономического совета с 2025, председатель Совета экономических консультантов (2017—2019).

