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Радость встреч и расставаний: что известно о встрече лидеров США и РФ

1:03
Мир

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в ходе переговоров между Владимиром Путиным и специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом тема возможной встречи глав двух государств не обсуждалась.

путин трамп
Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
путин трамп

По его словам, подобные вопросы требуют тщательной предварительной подготовки, которой на данный момент не проводилось.

Встреча президента России с американским представителем состоялась в минувшую пятницу в Санкт-Петербурге, в здании Президентской библиотеки. Переговоры длились около четырёх с половиной часов. Несмотря на продолжительность беседы, конкретных договорённостей о личной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа достигнуто не было.

Песков пояснил, что позиционно стороны не приблизились к обсуждению возможного саммита. Он подчеркнул, что любые переговоры на высшем уровне должны планироваться заранее и сопровождаться соответствующей подготовкой, которой в данном случае не предусматривалось.

Уточнения

Стивен Чарльз (Стив) Уиткофф — американский миллиардер, дипломат, инвестор и застройщик, адвокат и филантроп, специальный посланник США на Ближнем Востоке. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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