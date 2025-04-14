Радость встреч и расставаний: что известно о встрече лидеров США и РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в ходе переговоров между Владимиром Путиным и специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом тема возможной встречи глав двух государств не обсуждалась.
По его словам, подобные вопросы требуют тщательной предварительной подготовки, которой на данный момент не проводилось.
Встреча президента России с американским представителем состоялась в минувшую пятницу в Санкт-Петербурге, в здании Президентской библиотеки. Переговоры длились около четырёх с половиной часов. Несмотря на продолжительность беседы, конкретных договорённостей о личной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа достигнуто не было.
Песков пояснил, что позиционно стороны не приблизились к обсуждению возможного саммита. Он подчеркнул, что любые переговоры на высшем уровне должны планироваться заранее и сопровождаться соответствующей подготовкой, которой в данном случае не предусматривалось.
Стивен Чарльз (Стив) Уиткофф — американский миллиардер, дипломат, инвестор и застройщик, адвокат и филантроп, специальный посланник США на Ближнем Востоке.
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