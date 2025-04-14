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Продажа страны: на Украине поделились подробностями сделки с США

2:45
Мир

Украинская сторона и представители США провели очередной раунд переговоров, касающихся будущего соглашения по использованию украинских природных ресурсов.

Флаг США и Украины
Фото: flickr.com by Amaury Laporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг США и Украины

Как сообщила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сторонам удалось достичь определённых предварительных договорённостей, однако до окончательного заключения сделки потребуется ещё несколько этапов консультаций.

По словам Стефанишиной, сам факт ведения переговоров можно считать положительным сигналом. Она подчеркнула, что украинская делегация представила в Вашингтоне все предложения, подготовленные в Киеве, и они стали основой для обсуждения. Чиновница также дала понять, что процесс далёк от завершения — дальнейшие встречи неизбежны, поскольку согласие пока не достигнуто.

Между тем, по данным агентства Reuters, ссылающегося на источник, знакомый с ходом переговоров, обсуждение проходило в напряжённой атмосфере и сопровождалось значительными разногласиями. Прорыва, по мнению собеседника агентства, ожидать не приходится.

Украинские СМИ ранее утверждали, что проект соглашения предусматривает финансовые обязательства Киева — возможно, возврат всех средств, ранее предоставленных США в качестве помощи.

Журналисты также выразили обеспокоенность тем, что документ нарушает ранее согласованные принципы, затрагивает вопросы государственного суверенитета Украины и может противоречить её стремлению к членству в Европейском союзе. Есть опасения, что подобное соглашение создаст прецедент, после которого иные международные партнёры начнут требовать от Киева возврата предоставленных ресурсов.

По информации британского издания The Spectator, один из пунктов разрабатываемого соглашения может запрещать компаниям, работающим в Украине, продавать добытые ресурсы странам, которых США считают своими стратегическими соперниками. Издание отмечает, что под это определение может попасть и Европейский союз, учитывая текущие разногласия между Брюсселем и Вашингтоном.

Дополнительное внимание к сделке привлекла неудачная попытка её подписания в конце февраля во время визита Владимира Зеленского в США. Тогда, по сообщениям СМИ, президент Дональд Трамп выразил недовольство украинскому лидеру, обвинив его в неуважении. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным сторонником Демократической партии. После конфликта украинская делегация была вынуждена покинуть Белый дом.

Уточнения

Редкоземе́льные элеме́нты — группа из 17 элементов, включающая скандий, иттрий и лантаноиды (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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