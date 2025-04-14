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Чрезвычайное восстановление: развитие отношений РФ и США при Трампе

1:14
Мир

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавнее решение американского лидера Дональда Трампа о продлении режима чрезвычайного положения в США, связанного с политикой в отношении России.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

По словам представителя Кремля, отношения между двумя странами находятся только на начальной стадии восстановления и нуждаются в постепенном выстраивании заново.

Ранее стало известно, что Трамп оставил в силе на следующий год режим ЧП, введённый в 2021 году его предшественником Джо Байденом. Тогда, в рамках указа №14024, американские власти обосновали свои меры предполагаемой угрозой со стороны российской внешней политики. Документ предусматривал блокировку активов, связанных с Россией, и введение ряда санкций.

Песков отметил, что подобное решение было предсказуемым, поскольку, по его словам, такие шаги зачастую принимаются автоматически. Он добавил, что Москва рассматривает текущий этап как начало процесса налаживания двусторонних связей, который потребует времени и усилий с обеих сторон.

Уточнения

Чрезвыча́йное положе́ние — особый правовой режим деятельности органов государственной власти и управления, предприятий, учреждений и организаций, вводимый в стране или отдельных её районах для защиты от внешней или внутренней угрозы, поддержания общественного порядка. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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