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Перезапуск отношений: что ждет Россию и Грузию

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Мир

Россия выражает готовность к нормализации отношений с Грузией, о чем сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Он отметил, что, несмотря на отсутствие конкретных сроков, Россия действительно заинтересована в шагах по улучшению отношений. Песков подчеркнул, что страна стремится к добрососедским отношениям со всеми государствами, которые разделяют это желание.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью "Известиям" выразил сожаление по поводу того, что Тбилиси связывает восстановление дипломатических отношений с позицией Москвы по Абхазии и Южной Осетии. Однако он подтвердил готовность России к развитию взаимовыгодного сотрудничества с Грузией.

Уточнения

Гру́зия — государство, расположенное в западной части Закавказья на восточном побережье Чёрного моря (омывается им на западе). Относится к Восточной Европе и Передней Азии; рассматривается часто как страна на стыке Европы и Азии. Историко-культурно и геополитически рассматривается как часть Европы. Граничит с Россией на севере и северо-востоке, Азербайджаном на юго-востоке, Арменией на юге и Турцией на юго-западе.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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