Санкционная война: раскрыто, что Россия думала о шагах США

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Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение США о продлении санкций в отношении России, отметив, что Москва не питала иллюзий по этому поводу.

Фото: commons.wikimedia.org by BalkanPhotos, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ США и Россия

Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп продлил режим чрезвычайного положения, введенный из-за предполагаемой угрозы со стороны российской внешней политики.

Этот режим был установлен предыдущим президентом США Джо Байденом в апреле 2021 года исполнительным указом, который также предусматривал замораживание российских активов и введение ограничительных мер. Песков, отвечая на вопрос о возможном продлении санкций, подчеркнул, что в Кремле не ожидали иного развития событий.

Уточнения

Дми́трий Серге́евич Песко́в — российский государственный деятель. Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина с 22 мая 2012 года.

