Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение США о продлении санкций в отношении России, отметив, что Москва не питала иллюзий по этому поводу.
Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп продлил режим чрезвычайного положения, введенный из-за предполагаемой угрозы со стороны российской внешней политики.
Этот режим был установлен предыдущим президентом США Джо Байденом в апреле 2021 года исполнительным указом, который также предусматривал замораживание российских активов и введение ограничительных мер. Песков, отвечая на вопрос о возможном продлении санкций, подчеркнул, что в Кремле не ожидали иного развития событий.
Дми́трий Серге́евич Песко́в — российский государственный деятель. Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина с 22 мая 2012 года.
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