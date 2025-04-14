Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Потери исчисляются сотнями: российская армия перемалывает группировки ВСУ
Продвижение на Харьков: армия России уничтожает ВСУ в районе Харьковщины
Радость встреч и расставаний: что известно о встрече лидеров США и РФ
Прощай, Skype: легенда видеозвонков уходит навсегда
Четыре дня под землёй: раненый боец вырывался к жизни сам
Сердце в подарок — и деньги на старт: в России увеличили выплаты усыновителям
Продажа страны: на Украине поделились подробностями сделки с США
Европейский театр: как Евросоюз провоцирует продолжение конфликта на Украине
ТОП-5 самых атмосферных блюд от бабушек СССР

Санкционная война: раскрыто, что Россия думала о шагах США

0:46
Мир

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение США о продлении санкций в отношении России, отметив, что Москва не питала иллюзий по этому поводу.

США и Россия
Фото: commons.wikimedia.org by BalkanPhotos, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
США и Россия

Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп продлил режим чрезвычайного положения, введенный из-за предполагаемой угрозы со стороны российской внешней политики.

Этот режим был установлен предыдущим президентом США Джо Байденом в апреле 2021 года исполнительным указом, который также предусматривал замораживание российских активов и введение ограничительных мер. Песков, отвечая на вопрос о возможном продлении санкций, подчеркнул, что в Кремле не ожидали иного развития событий.

Уточнения

Дми́трий Серге́евич Песко́в — российский государственный деятель. Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина с 22 мая 2012 года. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Кто в доме хозяин?: Песков честно ответил, на чьи деньги живёт его семья с Навкой
Российский шоу-бизнес
Кто в доме хозяин?: Песков честно ответил, на чьи деньги живёт его семья с Навкой Аудио 
Погрузил, поехал, лишился прав: как незаметная ошибка превращается в наказание
Авто
Погрузил, поехал, лишился прав: как незаметная ошибка превращается в наказание Аудио 
Популярное
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика

Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.

Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Кто в доме хозяин?: Песков честно ответил, на чьи деньги живёт его семья с Навкой
Встреча с легендой пошла не по плану: что сказал семилетний сын Малахова отцу после игры Роналду
Фармацевтические гиганты наживаются на страданиях: разоблачение системы Игорь Буккер Китайское издание Sohu назвало пять составляющих стратегической победы РФ Любовь Степушова Кого будут хоронить на гигантских кладбищах? Зеленский скрывает истинный масштаб потерь ВСУ Дмитрий Плотников
Каша на воде и 1 фрукт: Алексей Ягудин рассказал о диете, которая сделала его чемпионом
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Древний секрет океана: в миг, привычная нам вода может превратиться в нечто другое
Древний секрет океана: в миг, привычная нам вода может превратиться в нечто другое
Последние материалы
Продажа страны: на Украине поделились подробностями сделки с США
ТОП-5 самых атмосферных блюд от бабушек СССР
Чрезвычайное восстановление: развитие отношений РФ и США при Трампе
Готовы удивиться? Шампунь — ваш новый секрет для чистых окон
Перезапуск отношений: что ждет Россию и Грузию
Санкционная война: раскрыто, что Россия думала о шагах США
Кошки не видят в нас богов: их мнение куда интереснее
Ошибки на месте ДТП, которые обнуляют страховую выплату — и совершают их даже опытные
Немецкий реванш: Германия нацелена продолжить конфликт с Россией
Роза Хутор принял участие в Белорусско-российском туристическом конгрессе в Минске
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.