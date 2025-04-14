Болезненные потери: крах американских компаний после ухода из России

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Примерно треть американских предприятий, свернувших свою деятельность в России после 2022 года, утратили юридическую возможность выкупить обратно проданные активы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Финансист

Об этом сообщил Роберт Эйджи, возглавляющий Американскую торговую палату в России (AmCham), в своем интервью для издания "Эксперт". Он пояснил, что хотя некоторые соглашения об обратном выкупе (call-опционы) еще сохраняют силу, около 30% из них уже прекратили свое действие из-за истечения срока.

По информации главы AmCham, изначально, при уходе с рынка, компании договаривались с новыми собственниками о возможности возврата бизнеса в течение определенного времени. В 2022 году максимальный период для таких опционов составлял пять лет. Однако уже в 2023 году этот срок был законодательно сокращен до трех лет, а в настоящее время, как утверждает Эйджи, получение разрешений на заключение подобных сделок с правом обратного выкупа стало невозможным.

Как отмечает издание, в деловых и политических кругах сейчас ведется дискуссия относительно того, следует ли российской стороне выполнять обязательства даже по тем опционам, которые формально еще действительны.

Сам Роберт Эйджи высказал мнение, что признание и исполнение этих договоренностей стало бы важным позитивным сигналом для иностранных инвесторов, которые потенциально рассматривают возможность возобновления работы на российском рынке. Стоит упомянуть, что AmCham, основанная в 1994 году, позиционирует себя как международная бизнес-ассоциация, содействующая развитию благоприятной деловой среды в России.

Ранее, в конце марта, президент РФ Владимир Путин заявил, что возвращающиеся в страну западные компании не получат никаких особых привилегий или преференций.

По его словам, им придется действовать на общих конкурентных условиях. Глава государства также поручил правительству актуализировать список покинувших РФ фирм и разработать процедуру согласования их возвращения, предусматривающую гарантии добросовестного ведения бизнеса. Позднее первый вице-премьер Денис Мантуров добавил, что если у желающих вернуться иностранных компаний нет действующих опционов на обратный выкуп, им придется начинать свою деятельность в России "с чистого поля".

Уточнения

Дени́с Валенти́нович Ма́нтуров — российский государственный и политический деятель. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 мая 2024 года, член Совета Безопасности с 30 сентября 2024 года.

