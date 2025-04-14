Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В театре Модерн покажут киноверсию спектакля Война и мир режиссера Юрия Грымова
Оборонный рубикон: раскрыто, что станет с США при выходе из НАТО
Прах былого величия: F-16 оказались бесполезны против России
Звук шин сильнее музыки: пора не к механику, а к шинному психологу
Всего 20 минут — и на столе ароматные ленивые вареники
Маски сброшены: Дания назвала США своим врагом
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес снова вместе? Звезды строят новые отношения
Война с мертвыми: ВСУ минируют кладбища Курской области
Эксперимент доказал: лошади считывают эмоции с запаха

Болезненные потери: крах американских компаний после ухода из России

2:33
Мир

Примерно треть американских предприятий, свернувших свою деятельность в России после 2022 года, утратили юридическую возможность выкупить обратно проданные активы.

Финансист
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Финансист

Об этом сообщил Роберт Эйджи, возглавляющий Американскую торговую палату в России (AmCham), в своем интервью для издания "Эксперт". Он пояснил, что хотя некоторые соглашения об обратном выкупе (call-опционы) еще сохраняют силу, около 30% из них уже прекратили свое действие из-за истечения срока.

По информации главы AmCham, изначально, при уходе с рынка, компании договаривались с новыми собственниками о возможности возврата бизнеса в течение определенного времени. В 2022 году максимальный период для таких опционов составлял пять лет. Однако уже в 2023 году этот срок был законодательно сокращен до трех лет, а в настоящее время, как утверждает Эйджи, получение разрешений на заключение подобных сделок с правом обратного выкупа стало невозможным.

Как отмечает издание, в деловых и политических кругах сейчас ведется дискуссия относительно того, следует ли российской стороне выполнять обязательства даже по тем опционам, которые формально еще действительны.

Сам Роберт Эйджи высказал мнение, что признание и исполнение этих договоренностей стало бы важным позитивным сигналом для иностранных инвесторов, которые потенциально рассматривают возможность возобновления работы на российском рынке. Стоит упомянуть, что AmCham, основанная в 1994 году, позиционирует себя как международная бизнес-ассоциация, содействующая развитию благоприятной деловой среды в России.

Ранее, в конце марта, президент РФ Владимир Путин заявил, что возвращающиеся в страну западные компании не получат никаких особых привилегий или преференций.

По его словам, им придется действовать на общих конкурентных условиях. Глава государства также поручил правительству актуализировать список покинувших РФ фирм и разработать процедуру согласования их возвращения, предусматривающую гарантии добросовестного ведения бизнеса. Позднее первый вице-премьер Денис Мантуров добавил, что если у желающих вернуться иностранных компаний нет действующих опционов на обратный выкуп, им придется начинать свою деятельность в России "с чистого поля".

Уточнения

Дени́с Валенти́нович Ма́нтуров — российский государственный и политический деятель. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 мая 2024 года, член Совета Безопасности с 30 сентября 2024 года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Один недооценённый трюк, который спасёт ваши нервы в аэропорту
Туризм
Один недооценённый трюк, который спасёт ваши нервы в аэропорту Аудио 
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика
Авто
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика Аудио 
Древний секрет океана: в миг, привычная нам вода может превратиться в нечто другое
Наука и техника
Древний секрет океана: в миг, привычная нам вода может превратиться в нечто другое Аудио 
Популярное
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика

Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.

Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Кто в доме хозяин?: Песков честно ответил, на чьи деньги живёт его семья с Навкой
Каша на воде и 1 фрукт: Алексей Ягудин рассказал о диете, которая сделала его чемпионом
Десять лет после войны: что скрывают архивы ЦРУ о последнем дне Гитлера — шокирующие детали Игорь Буккер Китайское издание Sohu назвало пять составляющих стратегической победы РФ Любовь Степушова Кого будут хоронить на гигантских кладбищах? Зеленский скрывает истинный масштаб потерь ВСУ Дмитрий Плотников
Встреча с легендой пошла не по плану: что сказал семилетний сын Малахова отцу после игры Роналду
Древний секрет океана: в миг, привычная нам вода может превратиться в нечто другое
Садальский рассказал, какой подарок Андрей Малахов сделал родному городу Апатиты
Садальский рассказал, какой подарок Андрей Малахов сделал родному городу Апатиты
Последние материалы
Маски сброшены: Дания назвала США своим врагом
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес снова вместе? Звезды строят новые отношения
Война с мертвыми: ВСУ минируют кладбища Курской области
Эксперимент доказал: лошади считывают эмоции с запаха
Недовольство хозяином: Зеленский снова критикует США
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур
Болезненные потери: крах американских компаний после ухода из России
Экономические игры: неожиданная реакция американцев на введение пошлин
Когда волосы плоские, как блин — спасает только один фокус из салона
Секрет формы вне спортзала: тонус тела за 30 минут без оборудования
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.