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Экономические игры: неожиданная реакция американцев на введение пошлин

2:22
Мир

Значительная часть граждан США рассматривает недавнее введение импортных тарифов администрацией Дональда Трампа как тактический ход в торговых переговорах.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

По мнению большинства американцев, эти ограничительные меры носят временный характер и, вероятно, будут отменены после достижения необходимых соглашений с торговыми партнерами. Согласно результатам недавнего социологического исследования, проведенного телеканалом CBS и аналитической компанией YouGov, такой точки зрения придерживаются 59% опрошенных, тогда как 41% респондентов видят в действиях президента иную подоплеку.

Данное исследование общественного мнения охватило более 2,4 тысячи совершеннолетних жителей США и проходило в период с 8 по 11 апреля 2025 года. Организаторы опроса оценивают статистическую погрешность результатов примерно в 2,4 процентного пункта.

Напомним, что в начале апреля американский лидер инициировал введение "взаимных" ввозных сборов на импортную продукцию, установив базовую ставку в 10%. Вскоре, 9 апреля, для 57 государств были активированы повышенные тарифы, рассчитанные таким образом, чтобы компенсировать торговый дефицит Соединенных Штатов с каждой конкретной страной и достичь баланса в торговле.

Однако уже в тот же день Дональд Трамп объявил об изменении подхода. Он сообщил, что свыше 75 стран не стали вводить ответные ограничения, а вместо этого запросили проведение переговоров. В связи с этим было принято решение на ближайшие 90 дней вернуться к базовой 10-процентной ставке импортных пошлин для всех государств, кроме Китая, демонстрируя готовность к диалогу.

Отношения с Пекином в торговой сфере остаются особенно напряженными. В ходе эскалации торгового конфликта взаимные дополнительные тарифы между США и КНР достигли уровня 125%. Помимо этого, Вашингтон применяет еще один 20-процентный сбор на китайские товары, объясняя это недостаточной борьбой КНР с производством и распространением синтетических наркотиков.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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