Киев с опаской ждёт очередных телефонных переговоров Путина и Трампа

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Офис президента Украины с опаской ждёт очередного раунда телефонных переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Андрей Ермак

Об этом сообщаетTelegram-канал "Тайная канцелярия".

По источникам портала, ОПУ из-за этого затягивает вопрос с редкоземельными недрами Украины, нанося удар по имиджу лидера США.

Глава офиса администрации Зеленского Андрей Ермак постоянно координирует действия с разведкой Великобритании, однако пока не ясно как на всё это будет рефлексировать Трамп.