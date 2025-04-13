Киев с опаской ждёт очередных телефонных переговоров Путина и Трампа

Офис президента Украины с опаской ждёт очередного раунда телефонных переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
Об этом сообщаетTelegram-канал "Тайная канцелярия".
По источникам портала, ОПУ из-за этого затягивает вопрос с редкоземельными недрами Украины, нанося удар по имиджу лидера США.
Глава офиса администрации Зеленского Андрей Ермак постоянно координирует действия с разведкой Великобритании, однако пока не ясно как на всё это будет рефлексировать Трамп.
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Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.