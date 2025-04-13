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Школьникам запретят использовать мобильные телефоны: вот где ввели такое правило

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Мир

Французским ученикам школ с сентября будет запрещено использовать телефоны в образовательных учреждениях.

Смартфон
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Смартфон

Дети смогут приходить в школу с мобильником, но его будет нужно сдать на хранение в специальный шкафчик. Забрать телефон разрешат после уроков, пишет KP. RU.

Министерство образования Франции признало эксперимент успешным, его провели в 180 учреждениях страны среди 50 тысяч детей. Теперь такой запрет будет действовать во всей стране.

Уточнения

Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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