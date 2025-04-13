Школьникам запретят использовать мобильные телефоны: вот где ввели такое правило

Французским ученикам школ с сентября будет запрещено использовать телефоны в образовательных учреждениях.
Дети смогут приходить в школу с мобильником, но его будет нужно сдать на хранение в специальный шкафчик. Забрать телефон разрешат после уроков, пишет KP. RU.
Министерство образования Франции признало эксперимент успешным, его провели в 180 учреждениях страны среди 50 тысяч детей. Теперь такой запрет будет действовать во всей стране.
Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.
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