Владимир Зеленский, президентские сроки которого истекли в мае 2024 года, ввёл санкции против издания Pravda. Ru. Указ опубликован на сайте офиса нелегитимного президента Украины.
Санкции также введены против холдинга "Ньюс Медиа" (Life, Mash, SHOT, Super), News Front, а также против военкоров Александра Сладкова и Станислава Смагина.
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Водители, сверлящие катализатор ради "ускорения", рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.