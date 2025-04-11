Зеленский ввёл санкции против Pravda.Ru

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Владимир Зеленский, президентские сроки которого истекли в мае 2024 года, ввёл санкции против издания Pravda. Ru. Указ опубликован на сайте офиса нелегитимного президента Украины.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский (03-03-2022)

Санкции также введены против холдинга "Ньюс Медиа" (Life, Mash, SHOT, Super), News Front, а также против военкоров Александра Сладкова и Станислава Смагина.