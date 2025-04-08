Первый в мире компьютерный клуб без компьютеров открылся в этой стране

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Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал на открытии первого в мире компьютерного клуба без компьютеров.

Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ кндр

Он считает, что это место поможет улучшить материальное и культурное благосостояние местных жителей.

Разместиться там смогут 300 человек.

NK News пишет, что властям, вероятно, придется импортировать технику в обход санкций ООН, а сами игры жестко контролировать. Скорее всего, игрокам предложат модифицированные иностранные версии без сюжетов, способных навредить политическому режиму.

Доступ в интернет будет ограничен, а серверы будут только локальные. Корейцы не смогут поиграть с другими пользователями.

Уточнения

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика (сокращённо — КНДР, кор. 조선민주주의인민공화국?, 朝鮮民主主義人民共和國?, Чосон Минджуджуи Инмин Конхвагук) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.

