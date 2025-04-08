Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не может смотреть свысока и пугать Грузию. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, сообщает EADaily.
Брюсселю не нравятся законы, которые принимает "Грузинская мечта". Каладзе заявил, что власти Грузии защищают интересы страны.
"Пусть не пугают нас этими санкциями — ни Кае Каллас, ни кому-либо другому не будет предоставлена возможность попирать интересы Грузии", — заявил мэр Тбилиси.
Каха Каладзе добавил, что Кая Каллас не может командовать грузинским народом.
"Свысока смотреть и приказывать — пусть пробуют с теми, у кого это проходит", — отметил он.
Также по словам мэра столицы Грузии, правящая команда "Грузинская мечта" активно готовится к выборам в органы местного самоуправления, а о проведении внеочередных выборов нет и речи.
Кахабе́р (Каха) Карлович Кала́дзе (груз. კახაბერ (კახა) კარლოს ძე კალაძე; род. 27 февраля 1978, Самтредиа, Грузинская ССР, СССР) — грузинский политик и футболист, мэр Тбилиси с 13 ноября 2017 года.
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