Кая Каллас не в силах командовать Грузией: мэр Тбилиси дал жесткий ответ

0:57 Your browser does not support the audio element. Мир

Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не может смотреть свысока и пугать Грузию. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by AR Paris France, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Грузии

Брюсселю не нравятся законы, которые принимает "Грузинская мечта". Каладзе заявил, что власти Грузии защищают интересы страны.

"Пусть не пугают нас этими санкциями — ни Кае Каллас, ни кому-либо другому не будет предоставлена возможность попирать интересы Грузии", — заявил мэр Тбилиси.

Каха Каладзе добавил, что Кая Каллас не может командовать грузинским народом.

"Свысока смотреть и приказывать — пусть пробуют с теми, у кого это проходит", — отметил он.

Также по словам мэра столицы Грузии, правящая команда "Грузинская мечта" активно готовится к выборам в органы местного самоуправления, а о проведении внеочередных выборов нет и речи.

Уточнения

Кахабе́р (Каха) Карлович Кала́дзе (груз. კახაბერ (კახა) კარლოს ძე კალაძე; род. 27 февраля 1978, Самтредиа, Грузинская ССР, СССР) — грузинский политик и футболист, мэр Тбилиси с 13 ноября 2017 года.

