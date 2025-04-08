Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему военные до сих пор используют ГАЗ, ЗИЛ и КамАЗ
Просто забудьте про магазинные удобрения: попробуйте это секретное средство для гортензий
Не больно, не дорого, не сложно — вот как убрать усики ниткой
Не чистите кисти? Подготовьтесь к проблемам с кожей! Как избежать побочных эффектов грязных кистей
Сад без химии: 15 народных средств, которые выгонят тлю
Забытая пряность: как бораго изменит ваш вкус к жизни
Анфиса Чехова раскрыла, как Анастасия Заворотнюк сохраняла оптимизм перед лицом неизлечимой болезни
Память не сдаст позиций: простое действие поможет мозгу в любом возрасте
Дешевле Гранты: самые доступные машины с мотором и колёсами

Кая Каллас не в силах командовать Грузией: мэр Тбилиси дал жесткий ответ

0:57
Мир

Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не может смотреть свысока и пугать Грузию. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, сообщает EADaily.

Флаг Грузии
Фото: commons.wikimedia.org by AR Paris France, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Грузии

Брюсселю не нравятся законы, которые принимает "Грузинская мечта". Каладзе заявил, что власти Грузии защищают интересы страны.

"Пусть не пугают нас этими санкциями — ни Кае Каллас, ни кому-либо другому не будет предоставлена возможность попирать интересы Грузии", — заявил мэр Тбилиси.

Каха Каладзе добавил, что Кая Каллас не может командовать грузинским народом.

"Свысока смотреть и приказывать — пусть пробуют с теми, у кого это проходит", — отметил он.

Также по словам мэра столицы Грузии, правящая команда "Грузинская мечта" активно готовится к выборам в органы местного самоуправления, а о проведении внеочередных выборов нет и речи.

Уточнения

Кахабе́р (Каха) Карлович Кала́дзе (груз. კახაბერ (კახა) კარლოს ძე კალაძე; род. 27 февраля 1978, Самтредиа, Грузинская ССР, СССР) — грузинский политик и футболист, мэр Тбилиси с 13 ноября 2017 года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Двигатель с ладонь: американцы создали мотор, который можно унести в кармане
Авто
Двигатель с ладонь: американцы создали мотор, который можно унести в кармане Аудио 
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Здоровье
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее Аудио 
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке
Еда и рецепты
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке Аудио 
Популярное
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми

Узнайте, какие качества ребёнок может получить от родителей по генетике. Как наследственность и окружение меняют характер в течение жизни?

Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже
Желающие желать. Коалиция глобалистов держит Украину только как щит от России Дмитрий Плотников Эстония хочет войны в Балтийском море. Риск задирать того, кто больше, её не пугает Любовь Степушова Миф предсказывает беду: история Человека-мотылька и Серебряного моста Игорь Буккер
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Последние материалы
Не больно, не дорого, не сложно — вот как убрать усики ниткой
Не чистите кисти? Подготовьтесь к проблемам с кожей! Как избежать побочных эффектов грязных кистей
Сад без химии: 15 народных средств, которые выгонят тлю
Забытая пряность: как бораго изменит ваш вкус к жизни
Анфиса Чехова раскрыла, как Анастасия Заворотнюк сохраняла оптимизм перед лицом неизлечимой болезни
Память не сдаст позиций: простое действие поможет мозгу в любом возрасте
Дешевле Гранты: самые доступные машины с мотором и колёсами
Огромных волков хотят возродить американцы
Лето без тазиков: какой водонагреватель точно подойдёт для вашей ванной
Тайные уголки Таиланда: три места, где тишина и покой заменяют шум и суету
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.