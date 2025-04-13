Крупнейший в мире айсберг потерял площадь размером в четыре Байкала

Самый большой айбсерг на Земле А 23а потерял сразу 120 квадратных километров своей площади. Такой кусок откололся от гиганта.
Огромная глыба, которая отделилась, в четыре раза больше Байкала. И — всего 4 процента от общей площади А 23а.
Айсберг уже несколько недель плывет в 80 км к югу от британского острова Южная Георгия. Его площадь равна почти двум Санкт-Петербургам. Кусок откололся от ледника еще в 1986 году. Свыше 30 лет он был на мели. Но в ноябре 2023 года его вынесло на чистую воду, и он начал самостоятельное плавание.
Как дальше себя поведет айсберг-гигант будет зависеть от ветра и течений, пишет "Российская газета".
А́йсберг (нем. Eisberg, «ледяная гора») — крупный свободно плавающий кусок льда в океане или море.
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