Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нино Нинидзе не стала скрывать: кольцо на пальце выдало её главный секрет с Михаилом Кремером
Смех, который может выдать рак: такие симптомы нельзя игнорировать
Перед кабинетом косметолога: что категорически нельзя делать — 11 ошибок, которые обнулят эффект
Как один незаметный износ увеличивает тормозной путь вдвое
Пасха без кулича: как отмечают праздник в других странах
ТОП-5 завтраков из яиц от бабушек СССР
Кредитная аномалия: россияне готовы занимать под 15-18%, но одна причина заставляет их отказываться чаще всего
Каша на воде и 1 фрукт: Алексей Ягудин рассказал о диете, которая сделала его чемпионом
Ошибки во время мытья собак, которые совершают 90% хозяев

Крупнейший в мире айсберг потерял площадь размером в четыре Байкала

0:53
Мир

Самый большой айбсерг на Земле А 23а потерял сразу 120 квадратных километров своей площади. Такой кусок откололся от гиганта.

айсберг
Фото: https://commons.wikimedia.org by Ansgar Walk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
айсберг

Огромная глыба, которая отделилась, в четыре раза больше Байкала. И — всего 4 процента от общей площади А 23а.

Айсберг уже несколько недель плывет в 80 км к югу от британского острова Южная Георгия. Его площадь равна почти двум Санкт-Петербургам. Кусок откололся от ледника еще в 1986 году. Свыше 30 лет он был на мели. Но в ноябре 2023 года его вынесло на чистую воду, и он начал самостоятельное плавание.

Как дальше себя поведет айсберг-гигант будет зависеть от ветра и течений, пишет "Российская газета".

Уточнения

А́йсберг (нем. Eisberg, «ледяная гора») — крупный свободно плавающий кусок льда в океане или море. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Наука и техника
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация Аудио 
Оно росло внутри горы веками — и теперь начало менять окружающий мир
Наука и техника
Оно росло внутри горы веками — и теперь начало менять окружающий мир Аудио 
Натуральное средство против моли: сработает лучше магазинных ловушек
Недвижимость
Натуральное средство против моли: сработает лучше магазинных ловушек Аудио 
Популярное
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов

Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.

Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту
Система Периметр — Мёртвая рука СССР задушит агрессора Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Сделайте эти пять процедур весной — и летом не узнаете себя в зеркале
Он мечтал о щенке и заплатил 5 миллионов — но через сутки понял, что стал жертвой обмана
Франция нашла своё космическое сокровище: вес поражает
Франция нашла своё космическое сокровище: вес поражает
Последние материалы
Сердце Миши Марвина ищет хозяйку: певец назвал причину, почему рискует остаться один
Вы точно не обрезали лишнего? Почему обрезка может оставить дерево без цветов
Беспощадный мир: богатые могут быть заменены искусственным интеллектом
Далеко, но незабываемо: где искать идеальные пляжи и древние руины вне Европы
Крупнейший в мире айсберг потерял площадь размером в четыре Байкала
Апрельские работы на огороде: что еще можно высадить на рассаду?
Когда аппетита нет — есть нельзя: это может быть смертельно
Сделано с душой: Бабкина и Бузова растрогали зрителей совместным исполнением Made in Russia и записали хит
Летние или зимние? Щётки, которые решают всё в плохую погоду
Брокколи и картофель создают магию: вот как приготовить нежнейший крем-суп, который покорит всех
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.