Крупнейший в мире айсберг потерял площадь размером в четыре Байкала

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Самый большой айбсерг на Земле А 23а потерял сразу 120 квадратных километров своей площади. Такой кусок откололся от гиганта.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Ansgar Walk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ айсберг

Огромная глыба, которая отделилась, в четыре раза больше Байкала. И — всего 4 процента от общей площади А 23а.

Айсберг уже несколько недель плывет в 80 км к югу от британского острова Южная Георгия. Его площадь равна почти двум Санкт-Петербургам. Кусок откололся от ледника еще в 1986 году. Свыше 30 лет он был на мели. Но в ноябре 2023 года его вынесло на чистую воду, и он начал самостоятельное плавание.

Как дальше себя поведет айсберг-гигант будет зависеть от ветра и течений, пишет "Российская газета".

Уточнения

А́йсберг (нем. Eisberg, «ледяная гора») — крупный свободно плавающий кусок льда в океане или море.

