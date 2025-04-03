Новая эра воздушного транспорта: такси начнут летать в этой стране

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В Поднебесной начнут законно летать такси. Двум компаниям уже дали разрешение на их эксплуатацию.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Forbidden_City_-_Beijing_34_(4935307844).jpg by Ronnie Macdonald Китай, Закрытый город

Беспилотники будут использовать для самых разных целей, даже городских экскурсий, пишет South China Morning Post.

В воздухе летающие машины смогут находиться пока не более 25 минут, а салон рассчитан только на двух пассажиров.

Китайское правительство уже включило разработку "летающего такси" в число приоритетных направлений.

Уточнения

Поднебе́сная (кит. упр. 天下, палл. тянься) — китайский термин, который использовался для обозначения всего мира, а позднее территории, на которую распространялась власть китайского императора.

