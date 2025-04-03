Новая эра воздушного транспорта: такси начнут летать в этой стране

В Поднебесной начнут законно летать такси. Двум компаниям уже дали разрешение на их эксплуатацию.
Беспилотники будут использовать для самых разных целей, даже городских экскурсий, пишет South China Morning Post.
В воздухе летающие машины смогут находиться пока не более 25 минут, а салон рассчитан только на двух пассажиров.
Китайское правительство уже включило разработку "летающего такси" в число приоритетных направлений.
Поднебе́сная (кит. упр. 天下, палл. тянься) — китайский термин, который использовался для обозначения всего мира, а позднее территории, на которую распространялась власть китайского императора.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Собаки умеют "нюхать" страх — и не важно, насколько спокойно вы выглядите. Что на самом деле чувствуют псы и стоит ли скрывать эмоции?