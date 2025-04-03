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Любовь или работа: жёсткий запрет для американских дипломатов в Китае удивил всех

Мир

Правительство США запретило своим дипломатам завязывать романтические и сексуальные отношения с местными двушками в Китае.

Флаг США и Китай
Фото: commons.wikimedia.org by Chainwit., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Флаг США и Китай

Запрет распространен и для членов семей госслужащих, пишет Associated Press.

Со времен холодной войны был такой запрет, но не полный. В начале этого года бывший посол США в КНР Николас Бернс ввел полный запрет.

Это коснулось миссии США в материковом Китае, включая посольство в Пекине и консульства в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне и Ухане. Еще под ограничение попало американское консульство на полуавтономной территории Гонконга.

Если отношения начались раньше нового запрета, то пара может подать заявку на их разрешение. Однако, если ее отклонят, нужно будет уволиться с места работы или же расстаться с любимым человеком.

Уточнения

Диплома́т (от др.-греч. δίπλωμα «сложенный вдвое (письменный документ)») — в международном праве официальное лицо, представляющее интересы конкретного государства или полномочной международной организации.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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