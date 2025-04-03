Запад и киевская хунта проводят серию атак по РФ и провокаций для срыва мирных контактов.
Об этом сообщает МИД России.
"Киев атаками на энергообъекты России пытается сорвать начавшийся диалог между Москвой и Вашингтоном, продолжающиеся террористические атаки подтверждают его недоговороспособность", — отмечает представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Запад и Киев, чтобы сорвать мирный трек, планируют "очередной спектакль" в годовщину событий в Буче. Продвигаемые в Европе силы якобы для урегулирования конфликта напоминают группы в социальных сетях для психически нездоровых людей, подчеркивает Захарова.
Кремль за три года так и не получил список имен так называемых "жертв Бучи", хотя неоднократно с фактами на руках говорил, что события, которые там якобы имели место, являются циничной инсценировкой глобалистов и Киева.
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