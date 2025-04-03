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Запад и Киев проводят серию атак России и провокаций для срыва мирных контактов

0:59
Мир

Запад и киевская хунта проводят серию атак по РФ и провокаций для срыва мирных контактов.

Мария Захарова
Фото: Министерство иностранных дел Российской Федерации by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мария Захарова

Об этом сообщает МИД России.

"Киев атаками на энергообъекты России пытается сорвать начавшийся диалог между Москвой и Вашингтоном, продолжающиеся террористические атаки подтверждают его недоговороспособность", — отмечает представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Запад и Киев, чтобы сорвать мирный трек, планируют "очередной спектакль" в годовщину событий в Буче. Продвигаемые в Европе силы якобы для урегулирования конфликта напоминают группы в социальных сетях для психически нездоровых людей, подчеркивает Захарова.

Кремль за три года так и не получил список имен так называемых "жертв Бучи", хотя неоднократно с фактами на руках говорил, что события, которые там якобы имели место, являются циничной инсценировкой глобалистов и Киева.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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