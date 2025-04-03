Израиль продолжает удары по Ливану в нарушение перемирия

Несмотря на объявленное в конце ноября перемирие, Израиль продолжает совершать акты агрессии против Ливана в одностороннем порядке. И если в течение зимних месяцев речь чаще всего шла об "отстреле" отдельных единиц транспорта с беспилотников и расстрелов пытавшихся попасть в свои деревни на крайнем юге ливанских мирных жителей, то в марте ситуация изменилась кардинальным образом.

Фото: Анхар Кочнева is licensed under Pravda.ru Последствия ударов Израиля по Ливау

Всё чаще Израиль начал вновь применять бомбардировщики и боевые дроны. Количество атак начало вновь доходить до 50 за сутки. Но объектами этих бомбардировок становились преимущественно различные объекты Южного Ливана и (в меньшей степени) долины Бекаа, где в ряде районов проживает много шиитов, состоящих в противостоящей Израилю партии "Хезболла". Бейрут с конца ноября не трогали. До 28 марта.

В названный же день в результате атаки на Южный Пригород (юридически это отдельный населённый пункт, однако он входит в так называемый Большой Бейрут) был атакован квартал в жилом массиве. Под предлогом того, что там якобы находился склад беспилотников. Люди при этом не погибли, так как на эвакуацию жителей и учеников находящихся там двух школ агрессоры любезно предоставили около часа. Однако несколько домов оказались разрушены полностью, другие существенно пострадали. Нанесён ущерб школам, находившейся в классах мебели и т. п.

Идёт разбор завалов. Фото Анхар Кочневой

Совсем иначе ведёт себя Израиль в тех случаях, когда намерен нанести не материальный ущерб, а ликвидировать кого-либо из своих врагов. Тогда никаких предупреждений не делается. И вместе с "целью" гибнут ни о чем не подозревающие окружающие. Такой удар с беспилотника был нанесён по другому району Южного Пригорода в ночь на 1 апреля. В половину четвёртого утра люди уже спали. Мощный взрыв унес жизни четверых человек. Около десяти других находятся в больнице, некоторые в крайне тяжёлом состоянии.

После ударов по домам мебель и книги валяются на улице. Фото Анхар Кочневой

Жертвами стали как сам "объект охоты" — один из членов "Хезболлы", так и его сын. А также молодые парень и девушка — соседи. Взрывом разнесло квартиры на трёх верхних этажах. Существенно повреждены другие здания, стоящие в том же дворе. Повреждены абсолютно все припаркованные во дворе автомобили. Куски бетона разлетелись по большой территории. Повсюду на земле личные вещи, обувь, одежда, книги, части мебели. Объектом атаки вновь стал абсолютно гражданский объект.

В одном из домов Южного Пригорода пострадали верхние этажи. Фото Анхар Кочневой

Некоторые ливанцы, которые проживают в потенциально опасных районах страны, уже начали новую эвакуацию из своих домов в те регионы, которые израильским атакам не подвергаются. Речь идёт в большинстве случаев о районах компактного проживания мусульман-суннитов или представителей различных христианских конфессий. Ибо вендетта объявлена Израилем конкретно ливанским шиитам. Вендетта с признаками геноцида.

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Уточнения

Лива́н (араб. لبنان‎, фр. Liban), официальное название — Лива́нская Респу́блика (араб. الجمهورية اللبنانية‎, фр. République libanaise), — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря.



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