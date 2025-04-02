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Период распада: Евросоюз и НАТО приняли решение о собственном разрушении

1:44
Мир

Политолог и публицист Ростислав Ищенко выразил мнение, что в ближайшие годы политическая карта западного мира может претерпеть серьёзные изменения.

Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Евросоюз

В интервью изданию "Военное дело" он поделился своими соображениями относительно будущего таких международных структур, как НАТО и Европейский союз.

Отвечая на вопрос о возможности распада этих объединений, эксперт отметил, что подобный сценарий нельзя исключать, хотя и не следует считать его предрешённым. По его словам, Запад сегодня оказался в состоянии глубокого системного кризиса, вызванного исчерпанием ресурсов прежней модели глобального лидерства, которую десятилетиями олицетворяли Соединённые Штаты.

Ищенко подчеркнул, что выход из этой ситуации требует масштабных реформ, однако реализация таких преобразований потребует значительных усилий и затрат. Это, в свою очередь, только усугубляет уже существующий дефицит ресурсов, с которым сталкиваются западные государства.

В условиях нарастающей нестабильности становится трудно предсказать дальнейшее развитие событий. Политолог считает, что не только существование таких альянсов, как НАТО и ЕС, но и устойчивость самих западных стран может оказаться под угрозой. Он сравнил возможные перемены с теми, что произошли на постсоциалистическом пространстве в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века.

Тем не менее, Ищенко отметил, что история не развивается по строго заданному сценарию. Хотя вероятность радикальных изменений есть, говорить о том, что они неизбежны, преждевременно.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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