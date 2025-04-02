Американские сенаторы готовят новый пакет санкций против России

Сенаторы Соединённых Штатов готовят очередной пакет антироссийских санкций.
Об этом сообщает информагентство Reuters.
25 республиканцев и 25 демократов внесли проект о новых санкциях против Российской Федерации. Документ официально пока не рассматривается, а внесение его анонсировал республиканец Линдси Грэм.
Законопроект предполагает введение санкций, а также пошлин в размере 500 процентов на импорт для стран, закупающих уран, нефть, газ и другие продукты из РФ.
"Санкции будут введены, если Россия откажется вести добросовестные переговоры о прочном мире с Украиной", — отмечают авторы.
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