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Американские сенаторы готовят новый пакет санкций против России

0:45
Мир

Сенаторы Соединённых Штатов готовят очередной пакет антироссийских санкций.

Санкции
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Санкции

Об этом сообщает информагентство Reuters.

25 республиканцев и 25 демократов внесли проект о новых санкциях против Российской Федерации. Документ официально пока не рассматривается, а внесение его анонсировал республиканец Линдси Грэм.

Законопроект предполагает введение санкций, а также пошлин в размере 500 процентов на импорт для стран, закупающих уран, нефть, газ и другие продукты из РФ.

"Санкции будут введены, если Россия откажется вести добросовестные переговоры о прочном мире с Украиной", — отмечают авторы.

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Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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