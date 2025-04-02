Американские сенаторы готовят новый пакет санкций против России

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Сенаторы Соединённых Штатов готовят очередной пакет антироссийских санкций.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Санкции

Об этом сообщает информагентство Reuters.

25 республиканцев и 25 демократов внесли проект о новых санкциях против Российской Федерации. Документ официально пока не рассматривается, а внесение его анонсировал республиканец Линдси Грэм.

Законопроект предполагает введение санкций, а также пошлин в размере 500 процентов на импорт для стран, закупающих уран, нефть, газ и другие продукты из РФ.

"Санкции будут введены, если Россия откажется вести добросовестные переговоры о прочном мире с Украиной", — отмечают авторы.