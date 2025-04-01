Деньги не интересуют: какая сделка устроит Россию по ее замороженным активам

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Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания "Военное дело", заявил о возможном варианте сделки между Россией и Западом в обмен на замороженные активы.

Фото: freepik.com by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деньги

По мнению Ищенко, главный вопрос для России вовсе не в деньгах. Критически важной задачей остаётся обеспечение нерушимости и долгосрочной стабильности её европейских границ. Именно решение этой стратегической проблемы, а не сохранение замороженных финансовых средств, является для Кремля приоритетом номер один. Дело в том, что западные государства, как считает политолог, и сами готовы тратить огромные суммы — речь идёт даже не о миллиардах, а о сотнях миллиардов долларов — только ради того, чтобы навязать миру выгодную им модель урегулирования конфликта на Украине, а не ту, которую предложит Россия.

Ищенко подчёркивает, что в геополитических играх стоимость денег всегда оказывается величиной вторичной. В ситуации войны или даже просто длительного политико-экономического противостояния расходы неизменно оказываются намного выше любых замороженных активов. Иными словами, если бы Россия получила надёжные гарантии безопасности своих рубежей и устраивающий её формат мирного урегулирования, вопрос о 300 миллиардах долларов (или любой другой конкретной сумме) попросту перестал бы быть существенным.

Эти средства, по сути, уже три года как выведены из реального экономического оборота России, а потому воспринимаются скорее как некая виртуальная, отвлечённая величина. Куда важнее для страны, по мнению эксперта, не пытаться вернуть эти деньги любой ценой, а добиться главного — устойчивого и долгосрочного мира на приемлемых условиях.

Фактически политолог формулирует очень простую мысль: в большой геополитике редко случается так, чтобы один отдельно взятый финансовый ресурс стал краеугольным камнем всей стратегии государства. Деньги можно потерять, заработать новые, компенсировать потери за счёт других статей бюджета или даже просто подождать, когда глобальная конъюнктура изменится в лучшую сторону.

Зато проигранная война, нерешённая проблема безопасности границ или навязанный извне невыгодный формат мирного договора — это уже стратегические, то есть необратимые потери, которые будут сказываться десятилетиями. Поэтому, резюмирует Ищенко, с точки зрения рациональной государственной политики России было бы вполне логично рассматривать замороженные активы не как неприкасаемый резерв, а как разменную монету в куда более крупной партии.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

