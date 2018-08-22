Разведка США: Путин может разделить Америку

В аппарате Национальной разведки США заявили, что Россия пытается ослабить и разделить США. Об этом сообщил представитель ведомства Майкл Мосс.

По его словам, прозвучавшем в сенате, Россия занимается пропагандистской деятельностью, ломает компьютерные системы и ворует информацию у кандидатов на посты законодателей и госчиновников.

Напомним, 26 июля власти США выдвинули обвинение в «агрессивном, сложном и широкомасштабном» экономическом шпионаже в киберпространстве. Таким образом Москва на этом фоне проводит структурные реформы и диверсифицирует экономику.

Позже руководство Microsoft обнародовало заявление с обвинениями российских хакеров в якобы новых попытках повлиять на выборы в конгресс США.При этом не так давно МИД РФ выступил с заявлением, что конечной целью США является дестабилизация политической обстановки в России.

Таким образом ведомство отреагировало на статью в BuzzFeed, в которой раскрывалась конфиденциальная информация о транзакциях российских дипломатических учреждений в США. Аналитики утверждали, что всплыли "подозрительные денежные переводы" российского посольства в Вашингтоне.

Разумеется, любое посягательство на неприкосновенность счетов российского посольства вызывает вопросы, особенно с учетом того, что опубликованные данные были "сознательно сфальсифицированы и злонамеренно интерпретированы". Сделано это для того, чтобы вписать их "в логику кампании в США по обвинению России" во вмешательстве.

Давно понятно, что США "судят по собственным поступкам", особенно на фоне того, что много лет напрямую финансировали российскую несистемную оппозицию. До определенного момента вполне официально для этого использовались российские НКО. Как ранее писал Politonline.ru, в середине 2016 года хакеры из КиберБеркута опубликовали переписку сотрудников NED - финансируемого властями США фонда, гордящегося причастностью к "цветным революциям" по всему миру.

Из раскрытых данным стало понятным, как сначала украинская общественность была подогрета оппозиционными СМИ, а затем деньги уже открыто стали "вливать" в уличные протесты.

В итоге в том же недалеком 2016 года по заказу работающего на американские спецслужбы журналиста Дэвида Сэттера было подготовлено 24 статьи и журналистских расследований в таких СМИ, как РБК, "Ведомости" и "Радио Свобода".

О Майдане на Украине и прочих не менее значимых американских затеях и говорить не приходится - за всем этим откровенно стоит фонд Сороса и провластные структуры США, преследующие свои цели.Таких примеров можно было бы еще привести великое множество, да и многие из них хорошо уже известны нашим читателям.

Практика вмешательств в выборы и политические процессы других государств в США поставлена на поток и отказываться от нее современное правительство не собирается. Несмотря на все громкие предвыборные заявления президента Дональда Трампа.