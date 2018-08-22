Запад замер: великий Кустурица приехал в Крым

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица прилетел в Крым с концертом. Он заявил, что ему по душе климат полуострова и местные жители.

По словам культового режиссера, в Крыму живут добрые и отзывчивые люди, а также симпатичные девушки. Кустурица заявил, что уверен в том, что концерт его группы "The No Smoking Orchestra" пройдет на ура. Также он ответил на вопрос, снимет ли он когда-нибудь фильм о Крымском полуострове. Режиссер не исключил такой возможности.

По словам Кустурицы, Крым всегда был российской территорией и сегодня его принадлежность не может ставиться под сомнение. Также он подчеркнул, что совсем не боится санкций со стороны украинских властей, которые ему грозят за посещение полуострова.

По его словам, Киев бессилен сделать что-либо — крымчане сами изъявили желание войти в состав Российской Федерации.

Эмир Кустурица уже приезжал в Крым в прошлом году. В свой прошлый приезд всемирно известный режиссер призвал местных жителей не обращать внимания на мнение западных стран, что не признают полуостров российским. После этих слов, кстати, известный украинский сайт "Миротворец" внес режиссера в свой черный список.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Крым не обделен вниманием туристов. Едут туда отдыхать и граждане Украины, утверждают представители власти на полуострове.

Фото: Fotodom. ru

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