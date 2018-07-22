Друзы Израиля возмущены законом о еврейском характере государства

Друзинская община Израиля направила прошение в Верховный суд государства. Она требует исправить закон о еврейском характере страны, который ущемляет положение людей другой национальности, отмечает Yedioth Ahronoth.
По мнению депутата Кнессета Салаха Саада, этот закон направлен против всего арабоговорящего населения, а также продолжает притеснение друзского меньшинства, причем теперь это даже прописано в документе. Спикер сравнил его с плевком в лицо, ведь все граждане отправляют детей защищать Израиль.
Отметим, что закон, вызвавший неоднозначную реакцию, был принят Кнессетом 19 июля. В нем сказано, что Израиль — национальное государство еврейского народа. На этой земле он может осуществлять свои религиозные, культурные и исторические права на самоопределение. Кроме того, особо прописано, что именно еврейскому народу дано особое право на национальное самоопределение в стране, в документе иврит назван государственным языком.
На израильской территории более 120 000 друзов, они арабоязычное нацменьшинство.
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