Смертник пытался взорвать беглого вице-президента Афганистана

Бежавшего из Афганистана вице-президента Абдул-Рашида Дустума попытались взорвать. Политик подозревается в пытках и похищении, отмечает телеканал Tolo News.
Происшествие случилось близ главного входа в аэропорт столицы государства. Информации о жертвах пока нет. Журналистские источники отмечают, что виноват в случившемся террорист-смертник. Он привел в действие устройство после того, как конвой вице-президента отъехал от здания.
Год назад Дустум уехал в Турцию, его подозревали в похищении и пытках своего политического оппонента. Сегодня он вернулся, и встретили его сторонники. Официально никто не обвинял беглеца, по официальной версии в Турцию он отправился для медицинских обследований и встречи с родными.
Стоит отметить, это не первое подозрение Дустума в похищении, так было и в 2008. Тогда также политический деятель скрывался на турецкой земле, вернулся на родину он по требованию экс-президента Хамида Карзая.
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