Главный разведчик США "не не уважает Трампа"

Глава нацразведки Соединенных Штатов Дэниэл Коутс попытался публично оправдаться за свое якобы неуважение к президенту страны Дональду Трампу.
Чиновник в эфире CNBC подчеркнул, его реакция на известие о приглашении главой государства своего российского коллеги Владимира Путина в Вашингтон была неверно истолкована. Он не имел намерения критиковать действия Трампа или проявлять неуважение к его персоне.
В этом контексте следует пояснить, 20 июля Коутс, услышав об идеи лидера страны принять Путина в Соединенные Штаты, попросил повторить сообщение несколько раз. После чего произнес: "Это будет нечто особенное". За сутки до события пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс озвучила информацию: президент предложил российскому лидеру приехать осенью в Вашингтон.
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