Официально: объявлено о начале торговой войны Европы и США

Торговая война меж Вашингтоном и ЕС началась. С таким заявлением выступил глава французского Министерства экономики и финансов Бруно Ле Мэр.
Спикер заверил, "Большая двадцатка" осознает это, а также осознает риск для мирового роста. Соединенные Штаты должны поменять отношение, так как еврокомиссия может работать только в режиме "диалог", сказал министр, общаясь с журналистами Europa Press.
Кроме того, собеседник агентства призвал Вашингтон вспомнить о здравом смысле и уважении к глобальным правилам и партнерам. Бруно Ле Мэр описал, как будет развиваться ситуация, если США решатся на новые пошлины: американскую сторону ждут зеркальные меры и отказ от переговоров о свободной торговле с Соединенными Штатами. Изменить ситуацию смогут лишь отмена пошлин на ввозимые сталь и алюминий.
Напомним, американский президент Дональд Трамп обещал ЕС новую "порцию" пошлин: на автомобили из стран, входящих в Евросоюз.
Читайте также:
Франция решила серьезно взяться за крупнейшие интернет-компании
США готовятся ввести пошлины на автомобили из ЕС
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Данный законопроект послужит ответом на украинские санкции и поддержит бюджет Российской Федерации.
Повторный референдум с международными наблюдателями можно провести не только в Донбассе, но и в Крыму, считает крымский политолог Владимир Джералла.
Законопроект о пенсионной реформе "в основе" одобрен. Единороссов в Госдуме три четверти, результат был предсказуем. Не помогла и угроза проклятия потомков.
О новом мировом порядке пока не говорят. Но о том, что новой Европе нужна новая система безопасности, речь идет уже давно. Теперь она начинает складываться. Насколько все-таки реальна и безопасна эта система? А точнее, сразу две системы? Об этом "Правде.Ру" рассказал директор международных проектов Института национальной стратегии Юрий Солозобов.