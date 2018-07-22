Официально: объявлено о начале торговой войны Европы и США

Торговая война меж Вашингтоном и ЕС началась. С таким заявлением выступил глава французского Министерства экономики и финансов Бруно Ле Мэр.

Спикер заверил, "Большая двадцатка" осознает это, а также осознает риск для мирового роста. Соединенные Штаты должны поменять отношение, так как еврокомиссия может работать только в режиме "диалог", сказал министр, общаясь с журналистами Europa Press.

Кроме того, собеседник агентства призвал Вашингтон вспомнить о здравом смысле и уважении к глобальным правилам и партнерам. Бруно Ле Мэр описал, как будет развиваться ситуация, если США решатся на новые пошлины: американскую сторону ждут зеркальные меры и отказ от переговоров о свободной торговле с Соединенными Штатами. Изменить ситуацию смогут лишь отмена пошлин на ввозимые сталь и алюминий.

Напомним, американский президент Дональд Трамп обещал ЕС новую "порцию" пошлин: на автомобили из стран, входящих в Евросоюз.

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