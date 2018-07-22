Франция решила серьезно взяться за крупнейшие интернет-компании

Повысить налог на операции крупнейших интернет-компаний. Такое предложение прозвучало от министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра в диалоге с журналистами France-Presse.
Политик отметил несправедливость того факта, что для французских малых и средних предприятий установлен налог выше, чем для Facebook, Amazone или Google. По мнению Мэра, международная налоговая система будет эффективной тогда, когда компании будут платить налоги адекватные результатам своей деятельности. Также он заявил, что готовить реформу следует в рамках Организации экономического сотрудничества и развития.
Стоит пояснить, что идею, которую собеседник France-Presse призвал воплотить в жизнь, впервые озвучил в 2017 году французский лидер Эмманюэль Макрон. На саммите ЕС по цифровым технологиям инициативу одобрили 19 из 28 государств. Тогда и началась подготовка реформы: введение трехпроцентного налога от валового дохода для крупных компаний ИТ отрасли.
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